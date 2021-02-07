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提國會暴動 國安部長梅奧卡斯：對抗「國內恐怖主義」

中央社／華盛頓6日電
參院2日通過梅奧卡斯出任國安部部長。(美聯社)
參院2日通過梅奧卡斯出任國安部部長。(美聯社)

國土安全部長梅奧卡斯（Alejandro Mayorkas）今天重申決心對抗國內恐怖主義，這是美國最重大的威脅之一。梅奧卡斯上周通過確認，成為第一位拉丁裔國土安全部長。

歐巴馬總統任內擔任國土安全部副部長的梅奧卡斯，上周宣誓就職，在此之前的1月6日，國會山莊遭到當時即將卸任的總統川普的粉絲攻擊。

梅奧卡斯在6日晚間播出的有線電視新聞網（CNN）訪談中表示：「看到這種暴動、看到1月6日恐怖的行動，我不只深受震撼，也決心更加倍努力對抗仇恨、對抗我們國土當前面臨的最大威脅之一，也就是國內恐怖主義威脅。」

梅奧卡斯也說，拜登政府會迅速終結川普時代的「移民保護協議」（Migrant Protection Protocols, MPP）。超過6萬5000名尋求庇護者因為這項協議被迫返回墨西哥，等待美國移民法院審判。

被問到中國和俄羅斯組織近來駭入美國政府電腦一事時，梅奧卡斯表示，政府正和國會合作，觀察是否可提供額外資金以及透過公私部門合作，來強化聯邦基礎建設與資訊系統安全。

來源：CNN

美國 國土安全部 川普

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