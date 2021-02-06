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拜登與加州失業女子通電話：工作不只是一張支票

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影／拜登與加州失業女子通電話：工作不只是一張支票

中央社／華盛頓6日綜合外電報導
拜登總統打長途電話給因疫情失業的一名加州婦女，試圖藉此展現直接與美國人民對話的親民作風。(截自推特)
拜登總統打長途電話給因疫情失業的一名加州婦女，試圖藉此展現直接與美國人民對話的親民作風。(截自推特)

美國總統拜登今天展開一系列直接與尋常美國人對話行動，打長途電話給因疫情失業的一名加州婦女，試圖藉此展現直接與美國人民對話的親民作風。

白宮發言人莎奇（Jen Psaki）5日表示：「白宮將展開新努力，總統拜登將定期與美國人民直接溝通。」

由於新冠疫情未平息，拜登從白宮橢圓形辦公室打長途電話給居住在加州羅斯維爾（Roseville）一位名叫米雪兒（Michele）的母親。她因疫情引發經濟危機，去年7月遭任職的新創服飾公司解雇。

47歲的米雪兒其後寫信給拜登，告訴拜登，她身陷困境，且找新工作很不容易。

於白宮張貼在網站的2分半影片中，78歲的拜登表示：「就像我老爸經常告訴我的，工作不只是一張支票而已，它攸關你的尊嚴，攸關你的敬重，攸關你在社區的地位。」

拜登也藉此機會宣揚他所提出的1.9兆美元紓困方案，以及承諾推動大規模疫苗接種計畫。

拜登說：「我長久以來一直主張，那些認為不必處理此疫情照樣能讓經濟活絡、繼續前進和興旺的說法，根本是不切實際的想法。」

拜登期盼藉由新系列對話，展現他的同理心以及與前任總統川普迥異，批評者指控川普漠不關心受疫情和經濟危機打擊的數以百萬計美國人的命運。

莎奇昨天在預播那段影片時表示，「美國有一項歷史悠久傳統，以這種方式直接聆聽總統怎麼說。」她指的是美國前總統小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）於1930年代的廣播演說「爐邊談話」（Fireside Chats ）以及前總統雷根（Ronald Reagan）創設的每周廣播演說。

47歲的加州婦女米雪兒因疫情失業，她寫信給拜登總統，表示身陷困境，且找新工作很不...
47歲的加州婦女米雪兒因疫情失業，她寫信給拜登總統，表示身陷困境，且找新工作很不容易。拜登總統昨打長途電話給她，鼓勵抗疫。(截自推特)

拜登 美國 疫情

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