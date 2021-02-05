「不靠共和黨照樣邁進」 拜登強推紓困 預算連闖參眾院

拜登(左)總統5日會見眾院議長波洛西等國會各委員會主席，商討紓困法案。(歐新社)

聯邦政府預算計畫5日接連在參院、眾院表決過關，疫情經濟紓困 法案也旋即進入立法階段；拜登 總統當天也針對推動經濟振興方案發表了到目前為止態度最強硬的談話，透露紓困計畫就算沒有共和黨 支持，照樣要向前邁進。

參院4日挑燈夜戰審議預算計畫，5日清晨5點半左右通過表決；投票時出現50票對50票平手，根據憲法規定，副總統身兼參院主席，賀錦麗(Kamala Harris)因此投下打破僵局的贊成票。

眾院5日稍後則以219票贊成對209票反對，通過了預算計畫法案。

最低時薪15元 未通過

預算計畫通過後，接下來眾院各委員會將開始審議拜登1.9兆元紓困法案，內容包括為中低收入家庭發放1400元紓困現金支票、延長額外失業津貼、提供1600億元公共衛生防疫經費、改善疫苗配送以及加強病毒檢測等；但拜登提高最低工資為每小時15元的計畫，則未通過。

由於參議員逐條審議時更動了內文，因此參院通過法案後，再被送回眾院審議；民主黨籍眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)5日表示，打算讓拜登紓困法案兩周內便在眾院表決過關。

拜登在預算通過後，強烈批評共和黨處理紓困法案的方式說，如果繼續跟共和黨糾纏下去，重要紓困計畫可能出現令人無法接受的耽擱。

拜登5日在白宮發表談話說道：「難道我們要跟數以百萬計的失業美國民眾說，『別擔心，撐著點，一切都會變得更好』，其中很多民眾已經半年甚至更久都沒工作了，在經濟與疫情的雙重危機當中深受影響。」

他說：「共和黨現在的回答就是這樣。我無法摸著良心做這樣的事。我們國家有太多民眾已經受苦很長時間了。」

華盛頓郵報分析，雖然拜登從就職以來便不斷強調，要努力爭取恢復兩黨共識以及全國團結，近40年從政生涯也以尋求跨黨派合作著稱，但在執政之後的關鍵時刻，拜登則展現絕不願意被共和黨拖延的決心。

兩黨涇渭分明 越離越遠

拜登曾邀請共和黨籍國會議員到白宮磋商紓困法案，白宮官員則說，願意將共和黨提議納入最終版本的法案內容；但拜登在5日的談話裡，則清楚透露已經做好準備，將憑藉著民主黨在參院的微幅多數支持，讓紓困法案過關。

參眾兩院民主黨團高層均指出，推動紓困法案有著越來越高的迫切感，因為種種跡象均顯示，經濟復甦似乎已經陷入停滯；共和黨國會議員則主張，紓困法案應該從長計議，金額規模也應大幅降低，以免為聯邦政府赤字添加更多負擔。

不過，華盛頓郵報指出，從5日的預算法案表決案來，拜登紓困法案審理期間，兩黨立場涇渭分明的態勢，將越來越嚴重。