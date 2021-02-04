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國會調查報告：多款知名嬰兒食品含砷、鉛、鎘、汞

記者顏伶如／綜合報導
圖為雀巢公司(Nestle)嬰兒品牌嘉寶(Gerber)。Getty Images
圖為雀巢公司(Nestle)嬰兒品牌嘉寶(Gerber)。Getty Images

眾院監督暨改革委員會(House Oversight and Reform Committee)經濟暨消費者政策小組委員會(Subcommittee on Economic and Consumer Policy)4日公布調查報告指出，雀巢公司(Nestle)嬰兒品牌嘉寶(Gerber)、比納營養(Beech-Nut)、Nurture旗下品牌「快樂寶寶」(HappyBABY)、 海恩富集團(Hain Celestial Group)旗下「世界最好有機食品」(Earth's Best Organic)等知名廠商製造生產的嬰兒食品，含有大量的砷、鉛、鎘、汞等重金屬，可能危害嬰幼兒神經系統發展。

調查報告指出，這些深受消費者信賴品牌生產的米糊、甘薯泥、果汁、或甜味點心泡芙，成份當中含有砷(arsenic)、鉛(lead)、鎘(cadmium)、汞(mercury，又名水銀)等重金屬。

經濟暨消費者政策小組委員會指出，嘉寶、比納營養、「快樂寶寶」、 「世界最好有機食品」均遵守眾院監督暨改革委員會要求，交出公司內部的食品檢測資料，但其他品牌則拒絕配合這波調查行動，包括Plum Organics嬰兒食品的母公司金寶湯公司(Campbell Soup)、擁有旗下嬰兒品牌Parent's Choice的沃爾瑪(Walmart)及Sprout Foods。

眾院監督暨改革委員會指出，調查結果顯示應該針對市售嬰兒食品訂定更為嚴格的規範，例如修改美國食品及藥物管理局(FDA)的重金屬含量標準，並強制要求嬰兒食品必須通過重金屬檢測。

經濟暨消費者政策小組委員會主席、民主黨籍伊利諾州聯邦眾議員克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)對華盛頓郵報指出，過去十年間，許多消費者權益倡議者及科學家都曾針對嬰兒食品安全問題，對食藥局提出反應，食藥局應該從現在開始，對嬰兒食品產業訂定嚴格標準及規範。

克利什納穆希說：「令人震驚的是，基本上家長們根本完全沒有受到政府的保護。」

他指出，川普政府任內已經接獲市售嬰兒食品恐含重金屬的問題通報，食藥局在2019年8月1日的一場嬰兒食品業者報告中，從海恩富集團與會代表的報告裡得知，該公司政策是針對食品成份進行檢測，製作完成的最後成品則沒有檢測，如此一來可能導致重金屬含量標準出現準確度的落差。

檢測 眾院 藥局

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