華盛頓州擬徵「億萬富豪稅」貝佐斯、蓋茲都要繳

比爾蓋茲。（美聯社）

包括亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos)、微軟(Microsoft)創辦人蓋茲(Bill Gates)等住在華盛頓州的超級億萬富豪，如果華州「億萬富豪稅」提案通過，接下來將要繳稅。提案議員指出，疫情期間許多民眾生活困難，因此希望訂定公平的課稅規定。

根據提案內容，在全球各地擁有價值「非凡」(extraordinary)無形資產(intangible financial asset)的超級富豪，例如現金、公開買賣期權、期貨合約、股票、債券，必須課稅1%，但收入則不包括在內。擁有無形資產10億元以下則免課稅。

富比士(Forbes)雜誌指出，全球頂尖富豪當中有十餘人以華盛頓州為家，貝佐斯、蓋茲都包括在內。

根據華州財政廳統計，全州約有100名納稅人擁有10億元以上的身家財產。

來自西雅圖選區的民主黨 籍州眾議員 諾爾‧法拉米(Noel Frame)表示，這項提案並不是要攻擊華州的富豪州民。

她說，法案真的不是針對超級富豪而來，而是針對華州的勞工人民，因為目前州內不管是公立教育或公共衛生等預算，都由勞動階層承擔大部份比例。她指出：「這是與稅制公平有關。」

全國州議會聯合會(National Conference of State Legislatures)資深政策專家布萊恩納德(Jackson Brainerd)指出，雖然過去曾有課徵富豪稅的提議，但目前全美各州當中，沒有任何一州訂有富豪稅，如果華州通過提案，將成為全美首例。

身為華州眾議院財務委員會主席的法拉米，2日在委員會聽證會上指出，如果提案通過，每年將為華州創造25億元稅收。

如果提案通過，課稅期間將從2022年1月1日算起。到目前為止，已有25位民主黨籍華州眾議員連署了法拉米的提案。