至少20名國會暴動遭起訴暴徒 是被親朋好友舉報落網

國會山莊1月6日遭暴徒攻擊，震驚全美。(美聯社)

國會山莊1月6日遭暴徒攻擊至少造成五人死亡後，聯邦調查局(FBI)公布大量影片、照片檔案，徵求社會大眾提供線索，協助追查滋事者身份。美國 有線電視新聞網(CNN)報導，截至目前已有150人因參與國會暴動而遭聯邦檢察官起訴，其中至少20人是被親朋好友、兄弟姊妹、左鄰右舍、前任男女朋友、昔日同窗、社群網站 追蹤粉絲等舉報。不少檢舉人都對調查人員描述了一項共同特點：早在暴動事件之前，就發覺當事人的行為舉止出現了令人憂心的改變。

檢舉人選擇「大義滅親」舉發至親好友的動機雖然無法確知，美利堅大學(American University)心理學副教授賀爾(Nathaniel Herr)分析，許多檢舉人可能看到執法當局呼籲民眾幫忙之後，內心湧現一股責任感，覺得應該做些事情，出點力量。

賀爾接受訪問時說，檢舉人看到聯邦調查局徵求指認暴徒身份的消息，可能想到「這個問題已經讓我困擾很久，如今終於有合法管道可以舉報」。他也說，可以確定的是，許多檢舉人其實已經陷入天人交戰頗長一段時間，聯邦調查局的呼籲則讓他們體認到「太好了，有人需要我的協助」。

根據法院紀錄，23歲康州男子麥克考希(Patrick McCaughey)涉嫌在國會大廈將華府員警霍吉斯(Daniel Hodges)夾在兩扇門間，遭到聯邦檢察官以攻擊警察等罪名起訴。法院紀錄顯示，麥克考希是被童年時期的同學向聯邦調查局舉報，而在麥克考希父親位於紐約州南賽姆(South Salem)擁有的一處住所遭到調查人員逮捕。

起訴書中指出，檢舉人對聯邦調查局提供照片舉證表示，6日當天收到麥克考希在國會暴動現場傳來的自拍照片。

另外，奧克拉荷馬州23歲男子艾力克森(Andrew Ericson)則是遭朋友對聯邦調查局檢舉指出，艾力克森的社群網站有參加國會暴動的現場直播。根據華府特區 美國聯邦區域法院紀錄，艾力克森遭到兩項輕罪罪名起訴。

聯邦調查局華府分局助理局長丹托諾(Steven D'Antuono)日前表示，國會暴動後，聯邦調查共計收到20多萬筆民眾提供的數位線索，某些民眾對於這起事件感到高度震驚，因此舉報了自己的朋友或家人。

丹托諾說：「我們了解做出舉報的決定經常是非常痛苦的，但你還是打了檢舉電話，因為這麼做是對的。」