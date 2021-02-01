米高梅買下GameStop軋空事件翻拍電影版權

散戶投資人透過社群平台所帶動的GameStop事件，讓一些曾瀕臨倒閉的公司，最近股價飆漲至令人瞠目結舌的地步。(路透)

儘管這次由散戶槓上華爾街 機構投資人的故事尚未結束，但看到背後商機的米高梅電影 公司（MGM）趕緊「超前部署」，在關於這起事件的書籍還沒寫成前，就已經買下將該本書翻拍成電影的版權。

一開始是知情人士向網路媒體Deadline爆料，這家電影公司已買下名為「反社會網戰」（The Antisocial Network，暫譯）書籍提案的翻拍版權，這本書的作者是梅立克（Ben Mezrich），他寫過的作品包含翻拍成2010年熱門電影的「社群網戰」，講的是臉書創立的故事。梅立克隨後在推特上證實此事。

梅立克上周目睹網路論壇Reddit鄉民揪團力拱遊戲驛站（GameStop ）等股票飆漲，對整個金融體系造成衝擊，就馬上著手寫作。不過，根據Deadline，這本書尚未決定要挑哪家出版商出書，預計最快會在本月進行競標。

梅立克1月27日在推文上表示，「一群龍蛇混雜的散戶大戰華爾街機構，是個相當棒的電影構想」「電影最後一幕一定要是，馬斯克坐在火箭座艙，發推文『Gamestonk！』」梅立克還說，他「生來」就是為了將GameStop軋空事件寫成書。