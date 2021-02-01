我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

緬甸軍方免職翁山政府官員 任命11個新部長級職務

紐約市因暴雪進入緊急狀態 今早6時起限制交通

米高梅買下GameStop軋空事件翻拍電影版權

編譯林奇賢／綜合外電
散戶投資人透過社群平台所帶動的GameStop事件，讓一些曾瀕臨倒閉的公司，最近股價飆漲至令人瞠目結舌的地步。(路透)
散戶投資人透過社群平台所帶動的GameStop事件，讓一些曾瀕臨倒閉的公司，最近股價飆漲至令人瞠目結舌的地步。(路透)

儘管這次由散戶槓上華爾街機構投資人的故事尚未結束，但看到背後商機的米高梅電影公司（MGM）趕緊「超前部署」，在關於這起事件的書籍還沒寫成前，就已經買下將該本書翻拍成電影的版權。

一開始是知情人士向網路媒體Deadline爆料，這家電影公司已買下名為「反社會網戰」（The Antisocial Network，暫譯）書籍提案的翻拍版權，這本書的作者是梅立克（Ben Mezrich），他寫過的作品包含翻拍成2010年熱門電影的「社群網戰」，講的是臉書創立的故事。梅立克隨後在推特上證實此事。

梅立克上周目睹網路論壇Reddit鄉民揪團力拱遊戲驛站（GameStop）等股票飆漲，對整個金融體系造成衝擊，就馬上著手寫作。不過，根據Deadline，這本書尚未決定要挑哪家出版商出書，預計最快會在本月進行競標。

梅立克1月27日在推文上表示，「一群龍蛇混雜的散戶大戰華爾街機構，是個相當棒的電影構想」「電影最後一幕一定要是，馬斯克坐在火箭座艙，發推文『Gamestonk！』」梅立克還說，他「生來」就是為了將GameStop軋空事件寫成書。

電影 華爾街 GameStop

上一則

財神爺是你？男子六度中樂透 最高贏得25萬

延伸閱讀

美股2月 面臨3大利空

美股2月 面臨3大利空
投資者運用GameStop收益 助醫院病童

投資者運用GameStop收益 助醫院病童
華爾街大戰怎落幕？專家：看巨鱷和散戶誰先投降

華爾街大戰怎落幕？專家：看巨鱷和散戶誰先投降
GameStop空頭噩夢全面擴散？策略師：不至於吞沒牛市

GameStop空頭噩夢全面擴散？策略師：不至於吞沒牛市

熱門新聞

美國去年10月和11月，估計多達17.8萬個貨櫃被拒載。圖為加州洛杉磯港。(路透)

近18萬個貨櫃「拒載」美農產品 寧願空櫃趕回中國 遭調查

2021-01-26 22:56
前總統川普任內的白宮資深顧問凱莉安‧康威。(美聯社)

前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議

2021-01-26 11:54
新總統拜登21日在白宮簽署行政命令，決定要籌設新冠檢測計畫，制定清楚的檢測方針。(Getty Images)

「不能等了」拜登政府1.9兆紓困案 疫苗製造、配送優先

2021-01-24 22:55
德州聯邦法官26日叫停拜登總統的「暫停遣返無證移民100天」的行政令。圖為非法移民被送回墨西哥。美聯社

上任才六天 聯邦法官叫停拜登「100天不遣返」行政令

2021-01-26 16:34
華裔青年Albert用8000元購入1000股「遊戲驛站」(Gamestop)股票，不到一個月就升值為近33萬元；圖為紐約市的一家遊戲驛站店面。(路透)

股海乘風！華裔8000元變33萬 上班族、小股民都來了

2021-01-29 22:53
前副總統錢尼(Dick Cheney)女兒、懷俄明州共和黨籍聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)。美聯社

支持彈劾川普後 共和黨眾議員錢尼遭同僚清算

2021-01-25 12:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
人妻女星秀新包太「胸」狠 這讓人眼睛要看哪

人妻女星秀新包太「胸」狠 這讓人眼睛要看哪
主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居

主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居
傳10萬多劑輝瑞疫苗2/4抵台 陳時中否認

傳10萬多劑輝瑞疫苗2/4抵台 陳時中否認
10共和黨人致函拜登籲協商紓困 提「6000億縮減版」

10共和黨人致函拜登籲協商紓困 提「6000億縮減版」
緬甸傳政變！翁山蘇姬及總統遭軍方拘留

緬甸傳政變！翁山蘇姬及總統遭軍方拘留