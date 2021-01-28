我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

諾瓦瓦克斯疫苗英國試驗 防護力89.3％

舉槍自殺前 黃芳彥最後身影曝光

中嗆台獨引戰 美國防部：台灣問題沒必要導致任何對抗

記者張文馨／華盛頓報導
美國國防部發言人柯比。美聯社
美國國防部發言人柯比。美聯社

中國國防部指「台獨就意味著戰爭」，再掀兩岸緊張情勢。美國國防部發言人柯比（John Kirby）28日接受記者提問表示，在台灣問題上的緊張情勢，沒必要導致任何對抗；美國國防部將持續履行對台義務，協助台灣自我防衛。

這是拜登政府上任以來，美國國防部首度針對台海最新情勢的發言，以「台灣關係法」和「美中三聯合公報」為基調回應。

中國國防部新聞發言人吳謙大校在當地時間28日下午表示，「正告那些台獨分子，玩火者必自焚，台獨就意味著戰爭。中國人民解放軍將採取一切必要措施，堅決挫敗任何形式的台獨分裂圖謀，堅定捍衛國家主權和領土完整。」

美國國防部28日舉行記者會說明應對新冠肺炎最新措施時，有記者詢問柯比如何回應中國國防部的最新說法，及如何看待台灣的戰略重要性。

柯比表示，美國基於台灣關係法和美中三聯合公報的對台承諾不變，就如同國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）和國務卿布林肯（Antony Blinken）在聯邦參議院參加提名聽證會所述，這是數十年來受兩黨支持的；國防部在奧斯丁領導下，將持續相同支持，「我們有義務協助台灣自我防衛，未來也是如此。」

此外，柯比說，美國看不出，在台灣問題上的緊張情勢，有任何理由需導致任何諸如對抗的情形；因此，對中國國防部的說法表示遺憾，該說法無疑地不符合美國履行「台灣關係法」所規定的義務。

柯比說，正如同布林肯27日所說，美國尋求與中國合作的面向，但美國有自己要履行的義務。

記者追問美國是否會保衛台灣免受中國可能的侵略；柯比表示，美軍在各方面準備就緒，以履行美國在該地區的安全承諾。

針對兩岸緊張關係，美國五角大廈28日評論，沒理由「必須演變為對抗」。圖為台灣經國...
針對兩岸緊張關係，美國五角大廈28日評論，沒理由「必須演變為對抗」。圖為台灣經國號戰機檔案照。(路透)

台灣 美國 中國

上一則

終接手燙手山芋的往往還是小散戶 「泡沫終究要破」

下一則

諾瓦瓦克斯疫苗英國試驗 防護力89.3％

延伸閱讀

掃除效忠川普官員 部會各就各位 拜登快速掌控政府

掃除效忠川普官員 部會各就各位 拜登快速掌控政府
林鄭對拜登政府樂觀 盼在港版國安法議題上給申辯機會

林鄭對拜登政府樂觀 盼在港版國安法議題上給申辯機會
拜登最快今日發布行政令 歐記健保將暫時重新開放登記

拜登最快今日發布行政令 歐記健保將暫時重新開放登記
拜登上任首周民調支持率 勝過川普執政任何時期

拜登上任首周民調支持率 勝過川普執政任何時期

熱門新聞

美國前總統川普20日卸任，偕夫人梅蘭妮亞飛到佛州，但夫婦倆走下飛機後，梅蘭妮亞卻沒有停下腳步，獨留川普一人向記者揮手致意。(美聯社)

不想裝親切了？梅蘭妮亞卸下第一夫人 懶跟川普合照

2021-01-21 23:53
美國去年10月和11月，估計多達17.8萬個貨櫃被拒載。圖為加州洛杉磯港。(路透)

近18萬個貨櫃「拒載」美農產品 寧願空櫃趕回中國 遭調查

2021-01-26 22:56
前總統川普任內的白宮資深顧問凱莉安‧康威。(美聯社)

前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議

2021-01-26 11:54
新總統拜登21日在白宮簽署行政命令，決定要籌設新冠檢測計畫，制定清楚的檢測方針。(Getty Images)

「不能等了」拜登政府1.9兆紓困案 疫苗製造、配送優先

2021-01-24 22:55
德州聯邦法官26日叫停拜登總統的「暫停遣返無證移民100天」的行政令。圖為非法移民被送回墨西哥。美聯社

上任才六天 聯邦法官叫停拜登「100天不遣返」行政令

2021-01-26 16:34
拜登就職典禮當天，聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)的毛線手套意外成為焦點，他的坐姿更因此被網友做成大量搞笑的迷因圖在網路上瘋傳。(Getty Images)

桑德斯「路人甲」服裝爆紅 同款羽絨外套三天賣光

2021-01-23 12:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
南加州橙縣法醫所證實 黃芳彥持槍自盡

南加州橙縣法醫所證實 黃芳彥持槍自盡
扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年

扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年
「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥死因成謎

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥死因成謎
華裔打完第二劑新冠疫苗嚴重腹瀉「在馬桶上度過一天」

華裔打完第二劑新冠疫苗嚴重腹瀉「在馬桶上度過一天」
1人口罩突掉落 全家20人被趕下美航

1人口罩突掉落 全家20人被趕下美航