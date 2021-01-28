中嗆台獨引戰 美國防部：台灣問題沒必要導致任何對抗

美國國防部發言人柯比。美聯社

中國 國防部指「台獨就意味著戰爭」，再掀兩岸緊張情勢。美國 國防部發言人柯比（John Kirby）28日接受記者提問表示，在台灣 問題上的緊張情勢，沒必要導致任何對抗；美國國防部將持續履行對台義務，協助台灣自我防衛。

這是拜登政府上任以來，美國國防部首度針對台海最新情勢的發言，以「台灣關係法」和「美中三聯合公報」為基調回應。

中國國防部新聞發言人吳謙大校在當地時間28日下午表示，「正告那些台獨分子，玩火者必自焚，台獨就意味著戰爭。中國人民解放軍將採取一切必要措施，堅決挫敗任何形式的台獨分裂圖謀，堅定捍衛國家主權和領土完整。」

美國國防部28日舉行記者會說明應對新冠肺炎最新措施時，有記者詢問柯比如何回應中國國防部的最新說法，及如何看待台灣的戰略重要性。

柯比表示，美國基於台灣關係法和美中三聯合公報的對台承諾不變，就如同國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）和國務卿布林肯（Antony Blinken）在聯邦參議院參加提名聽證會所述，這是數十年來受兩黨支持的；國防部在奧斯丁領導下，將持續相同支持，「我們有義務協助台灣自我防衛，未來也是如此。」

此外，柯比說，美國看不出，在台灣問題上的緊張情勢，有任何理由需導致任何諸如對抗的情形；因此，對中國國防部的說法表示遺憾，該說法無疑地不符合美國履行「台灣關係法」所規定的義務。

柯比說，正如同布林肯27日所說，美國尋求與中國合作的面向，但美國有自己要履行的義務。

記者追問美國是否會保衛台灣免受中國可能的侵略；柯比表示，美軍在各方面準備就緒，以履行美國在該地區的安全承諾。