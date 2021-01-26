前海豹部隊成員參加國會暴動被查 依然深信選舉陰謀論

前美國海軍海豹部隊(US Navy SEAL)突擊隊員紐波德(Adam Newbold，圖)參加6日國會山莊暴動後身份曝光。美聯社

前美國 海軍海豹部隊(US Navy SEAL)突擊隊員紐波德(Adam Newbold)參加6日國會山莊暴動後身份曝光，曾面臨聯邦調查局(FBI)探員調查，開設的私人維安培訓公司客源大量流失，原本義務擔任摔跤教練的職務也被迫辭去。不過，紐波德迄今仍對選舉陰謀論深信不疑，川普 勝選結果遭到偷竊。

雖然沒有任何證據足以證明川普散布的選舉陰謀論，但紐波德接受紐約時報 專訪時說，川普贏了選舉但結果遭偷竊，他也相信包括他在內的挺川群眾，絕對有權利揭竿起義。

海軍海豹部隊服役期間，紐波德接受專業情資訓練，熟諳如何分辨消息真偽，但如今他卻與其他受到川普號召而到華府集結並包圍國會山莊的川粉一樣，深迷於選舉陰謀論不可自拔。報導指出，完全沒有人能夠說服紐波德選舉陰謀論並不是真的。

45歲的紐波德住在俄亥俄州東部里斯本(Lisbon)，家裡三個兄弟都是海豹部隊突擊隊員。紐波德在海豹部隊共有23年資歷，兩度獲頒海軍獎章(Navy Commendation medals)，2017年退休之前為二等士官長(chief petty officer)。

他接受紐約時報訪問時說，6日當天並未進入國會大廈，到目前為止也沒有遭到任何起訴。

報導指出，深入分析圍攻國會山莊的群眾身份背景可以發現，許多成員並不是刻板印象中的社會邊緣人，而是典型的普通美國老百姓，包括消防隊員、房地產仲介、行銷公司主管以及地方民代，這些民眾的共同點就是對沒有事實根據的選舉陰謀論執迷不悟，但受過專業情資訓練的紐波德卻也成為其中一員，可見選舉陰謀論說服力之龐大。

紐波德受訪時說，深信有一群匿名精英份子偷偷發動政變，操弄投票機器軟體。他說：「我心裡毫無疑問，這場選舉根本不是公平自由的。」

他也提出警告說，美國處於瀕臨爆發內戰的狀態。

對於參加國會暴動，他說：「我並不會為身為一名在危急時刻採取困難行動的鐵漢道歉。某些時候，這是絕對必要的，在我們國家的歷史上，一直都是這樣的。」