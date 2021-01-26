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前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議

習近平拚外交與多國元首通電話 重申一中立場

前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普任內的白宮資深顧問凱莉安‧康威。(美聯社)
前總統川普任內的白宮資深顧問凱莉安‧康威。(美聯社)

前總統川普任內的白宮資深顧問凱莉安‧康威(Kellyanne Conway)，25日透過個人推特帳號@KellyannePolls的限時動態新功能Fleets，張貼未成年女兒克勞蒂亞‧康威(Claudia Conway)的上空裸照，引起網路譁然。雖然照片很快便被移除，但已有網友截圖流傳。康威母女之間的親子衝突，再度成為話題焦點。

推特發言人26日指出，已針對這起事件展開調查。康威則未回覆媒體採訪要求。

根據網路截圖，康威推特帳號@KellyannePolls在25日透過24小時後即自動刪除的限時動態新功能Fleets，分享了一張16歲克勞蒂亞‧康威的上空裸照。這張照片張貼之後很快便刪除，不過已被網友截圖。

克勞蒂亞‧康威25日在抖音(TikTok)多段影片中，證實自己的數月之前拍攝的裸照被母親存檔之後，如今遭到公布。她的影片不久後紛紛刪除，但同樣也被網友備份，另行上傳到推特。克勞蒂亞‧康威在抖音擁有160萬名追蹤粉絲。

影片中，克勞蒂亞‧康威情緒激動說道，母親可能是不小心分享了照片。她說：「我覺得，我媽媽保留那張照片，是為了有朝一日要拿來對付我，但是帳號被人駭入，或發生了什麼事。」

她說：「我真的傻眼，無言以對。如果你們看到照片，一定要去檢舉。」

其中一段影片中，克勞蒂亞‧康威直呼母親名諱並爆粗口說道：「沒有人應該保留這種照片，完全不應該。所以，凱莉安，妳等著XXX去坐牢吧。」

克勞蒂亞‧康威上周在抖音上傳一連串影片，指控母親動手毆打她，並對她施加言語暴力。

2020年8月，康威宣布辭去白宮資深顧問一職，專心照顧家庭。在她宣布辭職之前，克勞蒂亞‧康威透過社群網站指出，長期遭到父母「虐待與折磨」，希望能脫離親子關係。

康威在推特限時動態張貼16歲女兒克勞蒂亞上空裸照，雖迅速刪除卻已被網友備份。克勞...
康威在推特限時動態張貼16歲女兒克勞蒂亞上空裸照，雖迅速刪除卻已被網友備份。克勞蒂亞‧康威在抖音擁有160萬名追蹤粉絲，此圖非文中照片。(取自Instagram)

推特 抖音 白宮

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