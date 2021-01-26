為什麼蘋果現在打造iCar 此其時矣？

近年來有關蘋果公司研發電動車的傳言始終未停過。美聯社

最早的市售隨身數位音樂播放機不是蘋果 公司製的，但iPod一問世就接收了這個市場；高階手機市場原本是諾基亞的天下，但iPhone一推出就顛覆市場，引領全球邁入智慧手機時代。那麼，iCar未來若是上路，也會超車特斯拉（Tesla）嗎？

近年來有關蘋果研發電動車 的傳言始終沒停過，去年12月路透報導傳出，蘋果希望2024年前推出自駕電動車，所謂「iCar」更成為市場津津樂道的話題。畢竟電動車實在太酷，而擅長電腦軟、硬體的蘋果把iPhone放大，再加四個輪子組裝成一台時髦酷炫的車，似乎是十分合理的推論。蘋果拒絕評論。

那麼，蘋果該不該打造一輛電動車呢？美巴隆周刊（Barron's）報導，Evercore ISI分析師Amit Daryanani認為，簡單說，答案是肯定的。

蘋果至少從2014年起就傳出投入研發電動車的「泰坦計畫」（Project Titan），至今卻尚未正式發動，可能是因當時電動車和自動駕駛技術都尚未準備好駛入大眾市場。

現在不一樣了。特斯拉已向投資大眾證明，電動車技術不再只是狂燒錢的玩意，真的有利可圖。

同時，自駕車技術也加速發展，通用汽車 （GM）的Cruise自駕技術剛獲微軟和其他投資人注資20億美元，賦予該部門約300億美元的身價。Cruise和Google母公司Alphabet、特斯拉等公司都有信心在兩年後打造出「第四級自駕車」，這將使自駕計程車（robotaxi）服務成真。

但生產汽車的利潤比智慧手機差，即使汽車市場規模比智慧手機大得多，蘋果有必要分神跨足一個利潤遠比手機微薄的新市場嗎？蘋果現在的市值就已經比傳統汽車製造商統統加起來還高，就算把汽車零件供應商也加入計算亦然。一些投資人認為，蘋果應該三思。

Daryanani則認為，獲利不成問題。這位分析師在研究報告中寫道：「移動性利潤加總起來，長期而言不會稀釋盈餘。」他相信蘋果未來銷售軟體服務提高利潤的能力，遠勝過傳統汽車製造商。

他預估，「長期」而言（他未界定「長期」有多長），蘋果「iCar」計畫可能產生360億美元營收，每股盈餘上看30美分。若蘋果iCar營收達360億美元，事業規模將大於現在的特斯拉。

Daryanani給蘋果「買進」評等，目標股價為160美元。他形容蘋果進軍車市，會把車子變成像裝上輪子的軟體產品，一如iPhone把手機變成搭載應用程式（App）和行動運算的平台。

要實現這個願景，Daryanani認為蘋果會像生產iPhone一般，找某個代工製造廠合作打造蘋果硬體設計。這或許是蘋果可能碰上的第一個問題。因為目前支援汽車生產的代工製造業規模遠比手機代工業小，這意味代工廠可能是現有製造商，例如通用汽車。

這對通用汽車股票投資人來說，或許是一大好消息。然而，蘋果挑選合作夥伴的決定，對傳統汽車工業會不會形成某種「贏者全拿」的情況呢？

據巴隆周刊分析，蘋果若加入車市戰局，傳統汽車工業未必面臨「不是榮景就是死期」的處境；這可能宣告「車子即軟體加持的產品」時代來臨，為汽車工業帶來一股成長新活力。

iCar上路最快也是多年以後的事了，但投資人密切關注是對的。蘋果是一家巨大的公司，蘋果進軍車市也將是巨大的消息，未來欽點誰當合作夥伴，可望驅動傳統汽車股行情水漲船高。至於推測iCar計畫是成是敗，現在還言之過早。