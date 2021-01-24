接爛攤…白宮幕僚長：川普政府疫苗配送計畫不完善

白宮幕僚長柯連恩24日表示，前政府完全沒有疫苗計畫。(美聯社)

拜登 政府白宮幕僚長柯連恩（Ron Klain）今天表示，在前總統川普 任內最後幾個月，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）肆虐全國，川普政府卻沒制訂完善的疫苗 配送計畫。

柯連恩在美國國家廣播公司（NBC）「會晤新聞界」（Meet the Press）節目中表示：「我們接掌白宮時，並沒有完善的疫苗配送程序，特別是在安養院和醫院之外的整個社區體系。」

路透報導，在川普任內，疫情已在全美奪走逾40 萬條人命，拜登（Joe Biden）20日宣誓就任總統，從共和黨籍的川普手中接掌政府，承諾要與這場大流行病打一場硬仗。

拜登上周簽署一系列行政命令，其中有些與疫苗配送有關。

拜登計畫與州和地方政府聯手，在各地會議中心、運動場與體育館等處設立疫苗接種中心。新政府也將從聯邦機構、軍方醫療單位及藥房連鎖企業調派數以千計診療人員，以加強推動疫苗注射。

川普政府曾訂下目標，要在2020年底前讓2000萬名美國人接種疫苗，而目前進展遠遠落後。

柯連恩說：「我們見到的情況是，已經分發數以百萬計疫苗至全國各地，但只有半數配送出去。」

柯連恩指出：「因此，要將疫苗施打到民眾身上，是個艱辛的過程；我國在這方面落於人後，而加強推動疫苗接種計畫是拜登政府的施政重點。