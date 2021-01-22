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參加國會暴動被捕 休士頓警官稱只是去參觀歷史文物

記者顏伶如／綜合報導
國會大廈圓頂大廳(Capitol Rotunda)。(美聯社)
國會大廈圓頂大廳(Capitol Rotunda)。(美聯社)

法院紀錄指出，48歲休士頓警官譚三定(Tam Dinh Pham，音譯)參加6日國會山莊暴動後，面對聯邦調查局(FBI)探員詢問時供稱，當時由於到華府出差，臨時起意參加了挺川集會。他對調查人員供稱，進入國會大廈並非參加叛亂活動，只是去「參觀歷史文物」。

根據聯邦調查局調查，譚三定在6日國會暴動當天，曾於國會大廈圓頂大廳(Capitol Rotunda)拍攝照片以及錄影，並上傳到社群網站。雖然後來影片與照片均被刪除，聯邦調查局已經取得檔案。

法律紀錄顯示，譚三定12日在德州李奇蒙(Richmond)家中面對聯邦調查局探員詢問時，先是堅稱並未進入國會。直到調查人員出示譚三定已從社群網站刪除的影音證據後，他則坦承越過遭民眾推倒的圍籬，的確進入國會大廈。

不過，譚三定對調查人員指稱，進入國會大廈絕無惡意，並不是參加叛亂活動，而是把握難得機會去「參觀歷史文物」。

譚三定20日被聯邦探員以非法進入國會山莊、暴力闖入國會並破壞秩序等罪名逮捕。

國會暴動發生後，休士頓警察局長阿塞維多(Art Acevedo)14日發表聲明指出，譚三定已向休士頓警察局辭職。法院紀錄顯示，譚三定在休士頓警察局擁有18年資歷。

阿塞維多20日在譚三定被捕後表示，休士頓警察局過去這段期間一直配合聯邦調查局對於譚三定的調查。

譚三定的辯護律師霍葛拉柏(Nicole Hochglaube)對國家廣播公司(NBC)發表聲明指出，譚三定完全配合聯邦調查局調查，對於涉及國會山莊恐怖攻擊事件感到非常難過。聲明中說，譚三定堅定支持法律，也深信拜登總統是在公平、自由的情況下贏得大選。

休士頓 警察 社群網站

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