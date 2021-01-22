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川粉平台Parler要求恢復連線 美聯邦法官駁回

中央社／舊金山21日綜合外電報導
在美國前總統川普支持者硬闖國會山莊後，亞馬遜切斷了川粉愛用平台Parler的網路伺服器連線。Parler要求聯邦地方法官下令讓該平台恢復連線，但法官駁回這項要求。 歐新社
在美國前總統川普支持者硬闖國會山莊後，亞馬遜切斷了川粉愛用平台Parler的網路伺服器連線。Parler要求聯邦地方法官下令讓該平台恢復連線，但法官駁回這項要求。 歐新社

美國前總統川普支持者硬闖國會山莊後，亞馬遜切斷了川粉愛用平台Parler的網路伺服器連線。Parler要求聯邦地方法官下令讓該平台恢復連線，但法官今天駁回這項要求。

亞馬遜（Amazon）因為保守派社交平台Parler出現煽動暴力內容，而切斷其網路伺服器連線。Parler是許多川粉的大本營，他們在1月6日包圍國會大廈前，頻繁使用Parler。

Parler提起訴訟指稱，亞馬遜違約，未在終止服務前發出適當通知。Parler並稱，亞馬遜違反「反托拉斯法」，採取行動幫助該平台的競爭對手推特。

但美國聯邦地方法官羅斯坦（Barbara Rothstein）裁定，Parler未能證明向亞馬遜發出緊急禁制令的需要。Parler尋求以緊急禁制令，迫使亞馬遜恢復其網路伺服器連線。

羅斯坦指出，Parler可以繼續提起訴訟，但缺乏讓法院發出立即禁制令的證據，也未能顯現可能勝訴。

Parler自允為「具言論自由的社群網路」，該平台在對亞馬遜提起訴訟之際，持續尋求新的網際網路代管服務。

但羅斯坦表示，本案未涉及任何言論自由要素，因為亞馬遜是私人實體，可以按照自己的條件行事。

亞馬遜 美國 社群

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