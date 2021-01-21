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重返白宮… 佛奇：解脫了！可依科學和證據講話了

不想裝親切了？梅蘭妮亞卸下第一夫人 懶跟川普合照

編譯周辰陽／即時報導
美國前總統川普20日卸任，偕夫人梅蘭妮亞飛到佛州，但夫婦倆走下飛機後，梅蘭妮亞卻沒有停下腳步，獨留川普一人向記者揮手致意。(美聯社)
美國前總統川普20日卸任，偕夫人梅蘭妮亞飛到佛州，但夫婦倆走下飛機後，梅蘭妮亞卻沒有停下腳步，獨留川普一人向記者揮手致意。(美聯社)

美國前總統川普20日卸任，偕夫人梅蘭妮亞飛到佛州，當夫婦倆走下飛機後，梅蘭妮亞卻沒有停下腳步，獨留川普一人向記者揮手致意，整個過程在推特引發熱議，有網友就笑稱「她真的受夠了」。

從現場影像可見，川普夫婦邊走登機梯下機邊講話，還一前一後朝著遠方揮手致意。但一踏上地面，當川普轉身對大聲發問的記者微笑揮手時，戴著大大太陽眼鏡的梅蘭妮亞則先望向採訪團，隨後就堅定地走向已在等候的轎車，似乎完全不打算給攝影記者拍照的機會。

每日郵報指出，梅蘭妮亞下機時，已經換上一身名牌，身穿Gucci連身裙（3700美元）、平底鞋是Roger Vivier（625美元）。

一見到久候的記者，她更擺出一副撲克臉，接近視若無睹地揚長而去，似乎打算拋下白宮生活帶來的壓力，也準備好暫別鎂光燈，好好休一個長假。

有網友在推特指梅蘭妮亞成為前第一夫人後，已不想繼續在鏡頭面前裝出和顏悅色的模樣，甚至懷疑她很快就會向川普要求離婚，網友就留言稱，「她根本不在乎了，契約期滿了，她跟他玩完了」，也有網友猜「梅蘭妮亞跟那自負小丑鬧翻了，我會預測她恢復平民之身的頭90天就會提離婚」。

幾位網友則開玩笑稱，「離婚文件在影像剪輯完畢前就送出去了」、「她很著急，跟離婚律師約好見面了」，「婚後協議條款剛剛過期了」。

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