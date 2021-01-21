圖輯／拜登的橢圓形辦公室 擺滿歷史人物肖像

橢圓形辦公室壁爐上懸掛歷史人物肖像，前總統富蘭克林·羅斯福(中)居中，前總統傑弗遜(右上)和前財政部長漢密爾頓(右下)比鄰相對，以及國父華盛頓(左上)及前總統林肯(左下)。(美聯社)

橢圓形辦公室是美國 總統職權與威嚴的代名詞。所有新上任總統都會更動具象徵意義的房間裝潢，間接傳達其人格特質和希望扮演的總統角色。新任總統拜登 的選擇，是在橢圓形辦公室裡擺滿美國著名歷史人物肖像。

房間的焦點，是堅毅桌（Resolute Desk）正對面的富蘭克林·羅斯福（Franklin D. Roosevelt）總統肖像。拜登無疑是在向一位曾帶領美國度過重大危機的總統致敬；尤其是他這一任總統也面臨著巨大挑戰。

有些肖像成對出現，例如前總統傑弗遜（Thomas Jefferson）和前財政部長漢密爾頓（Alexander Hamilton）的畫像比鄰；這兩人經常意見不同，拜登辦公室表示，畫作成對擺放是「彰顯在共和國護欄內表達分歧意見，乃民主本質。」

橢圓形辦公室運營副主任威廉姆斯（Ashley Williams）表示：「這是橢圓形辦公室的第一天。對拜登總統來說，走進一個神似美國的橢圓形辦公室，開展他即將成為的總統樣貌，非常重要。」

辦公室壁爐旁，有民權領袖金恩博士（Rev. Martin Luther King Jr.）和二戰後美國最具號召力的政治領袖羅伯特．甘迺迪（Robert F. Kennedy）半身像，拜登常提到他們對美國民權運動的深厚影響。

橢圓形辦公室中擺放金恩博士的塑像。(美聯社)

拜登還向民主黨基層及歷史人物致敬。堅毅桌後方是著名勞工領袖查維茲（Cesar Chavez）半身像，辦公室另有現代民權運動之母羅莎·帕克斯（Rosa Parks）和前第一夫人埃莉諾·羅斯福（Eleanor Roosevelt）半身像以及印地安阿帕契奇里卡瓦族當代藝術家艾倫·豪勒（Allan Houser）的馬與騎士雕塑。此雕塑曾為已故前國會參議員井上建(Daniel K. Inouye)所有，他是聯邦參眾兩院首位當選的日裔議員。

橢圓形辦公室中擺放羅莎‧帕克斯的塑像。(美聯社)

川普 任內在辦公室懸掛的淺金色窗簾，已被比爾·克林頓總統時代使用的另一種深金色窗簾取代。地毯也改用柯林頓時代用的深藍色地毯，那是拜登比較喜歡的色調。此外，川普展示在堅毅桌後方的軍方旗幟也已消失，換上美國國旗和另一面有總統封印的旗幟。

值得一提的是，川普掛在辦公室的前美國總統傑克遜(Andrew Jackson)肖像已被取下。傑克遜是第一位直選總統，他提議結束選舉人團制，並倡議排除印地安人。傑克遜肖像於2017年11月出現在橢圓形辦公室時，曾引起憤怒爭議。

橢圓形辦公室有個地方完全沒有任何更動，那就是「堅毅桌」。拜登將在這張多位歷任總統和川普用過的桌子上辦公。一名助理透露，堅毅桌在川普20日上午離開後，就沒有人動過。