我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界On Air／冬天裡的戶外用餐區 商家心頭一把火！

若中國武力犯台 布林肯：將是嚴重錯誤

龐培歐卸任前稱中共在新疆「種族屠殺」 布林肯附議

記者張文馨／華盛頓報導
美國國務卿龐培歐在卸任前一天，將中共在新疆對維吾爾及宗教少數族群的行為，認定為「種族屠殺」，並犯下違反人道罪行。(Getty Images)
美國國務卿龐培歐在卸任前一天，將中共在新疆對維吾爾及宗教少數族群的行為，認定為「種族屠殺」，並犯下違反人道罪行。(Getty Images)

美國國務卿龐培歐在卸任前一天，將中共在新疆對維吾爾及宗教少數族群的行為，認定為「種族屠殺」（Genocide），並犯下違反人道罪行：美國候任國務卿布林肯（Antony Blinken）在聯邦參議院外交委員會接受共和黨參議員葛理漢詢問時表示，認同龐培歐的判定。

葛理漢（Linsey Graham）詢問布林肯，是否同意龐培歐對新疆的判斷；布林肯說，「我是這麼認為。」

布林肯說，針對新疆，國務院會盤點手上的工具和可採行的行動，例如不進口新疆勞動營生產的商品等。

龐培歐十分關注發生中共在新疆地區的統治行為；他前年7月在華府的「促進宗教自由部長級會議」上，指控中國官員要求他國不要參與會議，並形容中國侵犯人權與宗教自由的行為，是「世紀汙點」，也想控制中國人民的生命與靈魂。

趕在卸任前夕，龐培歐18日宣布禁止美國進口新疆的棉花與番茄，19日再發聲明指中國共產黨控制的中華人民共和國，至少自2017年3月起就對穆斯林維吾爾族和其他宗教少數族群，犯下違反人道的罪行，且仍在持續。

龐培歐說，這些罪行包括任意監禁或剝奪超過100萬人的自由、強迫絕育、對遭拘留者實施酷刑、強迫勞動，且對宗教、言論與行動自由實施嚴厲限制。

龐培歐以第二次世界大戰期間的納粹集中營為例，他說，「我們正在目睹中國黨國，系統性地摧毀維吾爾人。」

龐培歐表示，美國呼籲中國大陸政府立即釋放所有被任意拘留的人，廢除拘留制度、勞動營和強迫勞動或絕育等措施；呼籲世界各國一道追究這些暴行的責任。

龐培歐 中國 美國

上一則

世界On Air／冬天裡的戶外用餐區 商家心頭一把火！

下一則

川普告別演說 「聯合全球對抗中國」列政績 就是不提他名字

延伸閱讀

若中國武力犯台 布林肯：將是嚴重錯誤

若中國武力犯台 布林肯：將是嚴重錯誤
信守對台承諾 布林肯稱將認真研究「美台交往」規定

信守對台承諾 布林肯稱將認真研究「美台交往」規定
準國務卿布林肯參院聽證會 料將宣告美國能勝過中國

準國務卿布林肯參院聽證會 料將宣告美國能勝過中國
拜登內閣聽證會 布林肯打頭陣受矚目

拜登內閣聽證會 布林肯打頭陣受矚目

熱門新聞

總統當選人拜登14日公布振興經濟與疫情紓困配套法案，主要內容包括發放2000元紓困現金，以及延長聯邦失業補助等。圖為紐約市一名解雇了大多數雇員的餐廳東主希望新一波紓困幫助脫困。(美聯社)

補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元

2021-01-13 21:25
川普總統原希望在20日上午離開白宮當天，能接受盛大軍禮儀式歡送，並在支持者的簇擁下風光離任；不過國防部傳出拒絕他的要求，讓計畫泡湯。(美聯社)

想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕

2021-01-17 22:48
川普女兒、第一千金伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)。(美聯社)

伊凡卡禁借廁所 特勤人員月花3000元租屋只為尿尿

2021-01-16 09:47
川普連離開白宮都要耍派頭。(路透)

禮炮21響加儀隊表演！川普歡送會耍噱頭拚看頭

2021-01-19 09:53
麻省理工機械工程系教授陳剛。(本報資料圖片)

MIT華人教授被控未披露中國合作及虛假報稅 100萬取保候審

2021-01-14 15:40
川普政府12日建議州政府擴大施打疫苗的資格，立即納入65歲以上，以及所有較易染疫者。圖為佛州年長者排隊接種疫苗。(路透)

美新冠死例破38萬 疫苗不留第2劑 逾65歲皆可接種

2021-01-12 22:39

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
禮炮21響加儀隊表演！川普歡送會耍噱頭拚看頭

禮炮21響加儀隊表演！川普歡送會耍噱頭拚看頭
150年來首見！川普夫婦不在白宮北門廊迎接拜登夫婦

150年來首見！川普夫婦不在白宮北門廊迎接拜登夫婦
不讓兒子打疫苗！加州華女前夫 槍殺兒子後自盡

不讓兒子打疫苗！加州華女前夫 槍殺兒子後自盡
他們絕不能通過？再衝美國的宏都拉斯「偷渡Caravan」

他們絕不能通過？再衝美國的宏都拉斯「偷渡Caravan」
天冷！汽車擋風玻璃狂起霧 內行靠這招：省錢又撐很久

天冷！汽車擋風玻璃狂起霧 內行靠這招：省錢又撐很久