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準國務卿布林肯參院聽證會 料將宣告美國能勝過中國

中央社華盛頓19日綜合外電報導
布林肯。(美聯社)
布林肯。(美聯社)

美國總統當選人拜登的國務卿人選布林肯預計今天將宣告，美國將「勝過」崛起中的中國，同時恢復受損的盟友關係。這將徹底改變現任總統川普單打獨鬥推行「美國優先」的作法。

法新社報導，布林肯（Antony Blinken）預計將在拜登（Joe Biden）就職前夕的參議院聽證會上表示，美國將試圖保持超群的全球強權地位，但也將恢復合作，以應對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）和氣候變遷等共同挑戰。

根據預先準備好的講稿，性格溫和、長期擔任拜登幕僚的布林肯將告訴參院外交關係委員會：「處於全盛情況的美國，仍比地球上任何國家更有能力，來動員他國追求更偉大利益。」

在川普（Donald Trump）支持者兩週前闖入國會大廈，試圖推翻拜登勝選的結果後，布林肯預計援引前總統林肯（Abraham Lincoln）對民主的讚詞。布林肯表示：「我們能勝過（outcompete）中國並提醒世界，一個民有、民治的國家，可以做到民享。」

布林肯還說他將展現「謙遜」。這與川普政府國務卿龐培歐（Mike Pompeo）的「昂首闊步」、「美國獨特論」、與中國的全球衝突等論調大相逕庭。

布林肯說：「我們所面臨的巨大挑戰，沒有一個可由單一國家獨自行動來因應，即使是強大如美國也一樣。」

「我們可以重振核心聯盟關係，增大我們在全球的影響力。若我們團結起來，將處於更有利的地位來抗衡俄羅斯、伊朗、北韓構成的威脅，為民主和人權挺身而出。」

58歲的布林肯以熱衷人道理想聞名。他的繼父是納粹大屠殺的倖存者，後來到美國尋求庇護。

儘管共和黨人已誓言會猛打布林肯4年前離開前總統歐巴馬（Barack Obama）政府後從事的顧問工作，預料布林肯仍將順利通過參院聽證程序。

美國優先 拜登 中國

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