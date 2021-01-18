拜登就職前夕 美國務卿人事聽證會19日登場

國務卿提名人布林肯。(美聯社)

美國 政權20日移交，參議院 外交委員會將在前一天就國務卿提名 人布林肯人事案召開聽證會。提名案後續還須經委員會與參院全院表決通過，布林肯才能接掌國務院。

總統當選人拜登（Joe Biden）20日將於華府宣誓就職，成為美國第46位總統，但他的內閣部分成員上任時間可能得遲一些。

參議院外交委員會12日宣布，預定19日下午2時就國務卿提名人布林肯（Antony Blinken）人事案召開聽證會。舉辦聽證會的目的是讓兩黨參議員有機會在表決前檢視提名人對特定議題的立場。

由於共和黨議員過去多次批評拜登對中國不夠強硬，拜登也曾透露未來計畫重返世界衛生組織（WHO）與巴黎氣候協定，預料這些議題都會是布林肯人事聽證會重點。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導，布林肯計畫在聽證會中分享他未來外交藍圖，包括讓美國在對抗全球問題上扮演核心角色、借助盟國與國際組織增加美國政治籌碼，及實施能讓美國中產階級受惠的政策。

待人事聽證會召開後，參院外委會須對布林肯提名案進行投票，通過才能將案件交至參院全院審議與投票，提名案獲過半參議員支持即通過。

4年前參議院外交委員會在當時總統當選人川普就職9天前召開國務卿提名人提勒森（Rex Tillerson）的人事聽證會；提名案前後花費21天才獲得參議院通過。