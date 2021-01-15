知名魔術團體成員齊格飛 胰臟癌辭世享壽81歲

世界知名的傳奇魔術團體「齊格飛與羅伊」（Siegfried & Roy），成員之一齊格飛．菲施巴赫因胰臟癌在拉斯維加斯的寓所辭世，享壽81歲。 美聯社

世界知名的傳奇魔術團體「齊格飛與羅伊」（Siegfried & Roy），成員之一齊格飛．菲施巴赫因胰臟癌在拉斯維加斯的寓所辭世，享壽81歲。

公關人員告訴法新社，德國 出生的齊格飛．菲施巴赫（Siegfried Fischbacher）昨晚辭世。8個月前他的搭檔羅伊．霍恩（Roy Horn）才因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）併發症 辭世。

這對搭檔合作長達50年，自1960年代末期在拉斯維加斯演出。

家喻戶曉的他們擅長與白虎、白獅、美洲豹、花豹甚至大象一起表演，在幻景（The Mirage）賭場飯店的5000多場常駐演出一票難求。

齊格飛的公關克爾文（Dave Kirvin）在推特 上稱他「是名表演家也是名紳士」。

2003年羅伊與一隻重達180公斤的白虎同台時，沒想到過程中老虎獸性大發，將羅伊拖到台下導致他受重傷。儘管後來順利康復，這對表演團體卻再也沒有回到拉斯維加斯的舞台。

2009年「齊格飛與羅伊」再度同台，他們隨後於2010年正式告別舞台。

羅伊去年辭世時，齊格飛發表聲明說：「齊格飛與羅伊，焦不離孟，孟不離焦。」