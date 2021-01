有圖有真相 美駐聯大使帶台灣黑熊布偶進聯合國

駐紐約 辦事處今天在社群媒體發文,附上美國駐聯合國 大使克拉夫特攜帶台灣 黑熊布偶進入聯合國總部的照片。這張照片證實克拉夫特與中華民國總統蔡英文視訊對話時所言不虛。

克拉夫特(Kelly Craft)去年9月在紐約參加台灣、美國與日本合辦的「全球合作暨訓練架構」(GCTF)視訊工作坊,事後在社群媒體推特(Twitter)發文附圖,背景有隻顯眼的台灣黑熊布偶,頓時成為熱門話題。

美駐聯合國大使克拉夫特(Kelly Craft)將訪問台北,圖為她去年9月推文挺台,照片出現台灣黑熊布偶。(取材自推特)

這隻出自挺台入聯團體Keep Taiwan Free「防疫關懷包」的小黑熊近期再度與克拉夫特同框。

駐紐約辦事處在推特與臉書(Facebook)發文,附上克拉夫特在聯合國紐約總部內的背影照。她當時準備上樓梯前往聯合國大會廳,為在台參加模擬聯合國會議的學生錄製談話,搶眼的台灣黑熊布偶從她的黑色手提包探出頭來。

.@USAmbUN Kelly Craft spotted with Formosan black bear poking out of her purse! She’s on her way to the UN General Assembly hall to record her remarks for Model UN in #Taiwan 🇹🇼.



We hope to be there one day. pic.twitter.com/Xup3Hnhh2A