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路透：川普考慮聘伊士曼為彈劾案辯護

路透：川普考慮聘伊士曼為彈劾案辯護

記者顏伶如／綜合報導
知情人士指出，川普總統考慮聘請伊士曼(中)擔任彈劾案辯護律師。Getty Images)
知情人士指出，川普總統考慮聘請伊士曼(中)擔任彈劾案辯護律師。Getty Images)

路透社報導，兩名知情人士指出，川普總統考慮聘請6日曾在「拯救美國」(Save America)挺川集會上發表演說的查普曼大學(Chapman University)法律系教授伊士曼(John Eastman)，擔任彈劾案辯護律師。「拯救美國」集會之後，大批群眾旋即衝進國會大廈，暴動事件造成至少五人死亡。

消息人士指出，遭到國會二度彈劾的川普，打算延攬伊士曼擔任彈劾辯護團隊律師，辯護團隊則由川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)率領。朱利安尼並未回應路透社的採訪要求。

伊士曼面對路透社詢問時，對於是否將成為川普彈劾案的辯論律師，則以「律師─委託人保密特權」(attorney-client privilege)為由，不願承認也沒有否認。60歲的伊士曼曾發表許多呼應川普選舉陰謀論的說詞。

伊士曼說：「如果美國總統問我是否願意幫忙，我當然會考慮的。」

伊士曼曾擔任最高法院大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)助理。伊士曼也是川普競選團隊挑戰選舉結果的訴訟律師之一。

在6日的「拯救美國」集會上，伊士曼對台下群眾說道，川普勝利的選舉結果遭到偷竊。國會大廈被暴徒攻占後，伊士曼面臨要求辭職的輿論聲浪，查普曼大學13日發表聲明表示，伊士曼已經同意立即退休。

伊士曼對路透社說，自己並沒有做錯任何事情，川普絕對不應該受到譴責。

路透社報導，消息人士指出，川普上次遭到國會彈劾時，白宮律師西波隆(Pat Cipollone)是辯護律師團隊主將之一，但這次並不會再度為川普辯護，川普任期結束時，西波隆便將離開白宮。

報導指出，川普上次遭到國會彈劾時在辯護律師團隊出力甚多的川普私人律師塞庫洛(Jay Sekulow)，同樣也不會再為川普的彈劾案辯護。

影片來源：世界新聞網

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