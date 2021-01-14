曾為川普健康狀況背書 知名醫師勃恩斯坦過世

2016年大選之前曾為川普 健康狀況背書，聲稱川普「將成為有史以來最健康總統當選人」 的知名醫師勃恩斯坦(Harold Bornstein)已於上周過世，享壽73歲。勃恩斯坦過世的消息是以付費聲明的形式刊登於14日的紐約時報 ，並未提及死亡原因。

刊登於紐約時報訃文指出，1947年出生於紐約市的勃恩斯坦已於8日辭世，勃恩斯坦畢業於塔夫茨醫學院(Tufts Medical School)，身後留有遺孀及二兒一女。文末註明，希望各界人士以捐款給勃恩斯坦紀念醫學教育基金(Harold N. Bornstein Memorial Medical Education Fund)，代替送花。

身為腸胃科醫生的勃恩斯坦，從1980年至2017年間擔任川普私人醫師。勃恩斯坦是從醫師父親賈克伯‧勃恩斯坦(Jacob Bornstein)手中接管川普這位客戶，勃恩斯坦父子在曼哈頓聯合開設診所。

2015年，當時身為總統參選人的紐約房地產大亨川普，對媒體提供私人醫師勃恩斯坦開立的健康證明函。信中聲稱川普有著「非凡的體力與精力」，並指「川普如果選上總統，我可以明確保證，將成為有史以來最健康總統當選人。」

2018年5月，勃恩斯坦接受美國有線電視新聞網(CNN)專訪時說，那封信其實是川普自己寫的。他表示，整封信該怎麼寫，都是由川普主導，「信不是我寫的，我只是跟著配合，虛應故事。」對於勃恩斯坦的談話，白宮 並未表示評論。

紐約時報14日報導，川普贏得2016年總統大選之後，勃恩斯坦一度希望獲得延攬出任白宮醫師，也曾對川普資深助理開口。但勃恩斯坦2017年接受紐約時報專訪時，透露川普服用刺激生髮藥物「柔沛」(Propecia)，消息曝光後便被川普從核心親信群踢開。

勃恩斯坦2018年年接受國家廣播公司(NBC)訪問時說，紐約時報報導刊登後兩天，辦公室便遭到三名川普部屬搜查，川普的病歷紀錄通通被拿走，原本掛在辦公室牆上與川普的合照，則被告知必須拿下。勃恩斯坦在訪問中說：「我感覺好像被強暴了一樣。」