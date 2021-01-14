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打疫苗能領現金？美經濟學家：每人發1000元鼓勵施打

編譯季晶晶／綜合報導
美國疫苗接種進度落後，經濟學家提出發放現金當誘因的構想。圖為美國總統當選人拜登公開接種疫苗以鼓勵民眾施打。（路透）
美國疫苗接種進度落後，經濟學家提出發放現金當誘因的構想。圖為美國總統當選人拜登公開接種疫苗以鼓勵民眾施打。（路透）

打敗疫情不難：讓夠多的人接種疫苗美國權威傳染病專家佛西（Anthony Fauci）說，要群體免疫，疫苗施打覆蓋率須達70%-90%，但超過30%的美國人表示，不願意或很可能不會打疫苗，他們包括反疫苗運動人士、基於宗教理由而不願接種者，也有對注射心生遲疑的醫療照護工作人員。

由於疫苗接種速度緩慢，部分經濟學家和政壇人士開始提倡「打疫苗、領現金」的構想，希望年底前控制住疫情。 

布魯金斯學會（Brookings Institution）經濟學家Robert Litan說，光靠名人、政客和科學家的苦苦呼籲，不足以克服民眾對疫苗的質疑，不如發放現金鼓勵接種：所有打疫苗的人都能領到聯邦政府發放的1000美元，接種時先領200美元，一旦美國達成群體免疫，額外再領800美元。

根據經濟學教科書，祭出誘因可以收效，例如安全駕駛可享保費折扣。印度鄉村地區也已經有提供誘因鼓勵幼兒接種疫苗的作法，那裡只要用一袋扁豆就能大幅拉高接種率。

Litan的構想獲得曾參與美總統大選民主黨初選的華裔創業家楊安澤，以及前馬里蘭州聯邦眾議員迪蘭尼（John Delaney）的支持。Litan說，雖然還未成為主流，但贊成的人逐漸增多。

Litan的計畫大概須花政府2500億到3000億美元。但Litan說，相較於疫情持續所造成的經濟損害，這筆錢微不足道。

彭博資訊報導，即將上任的美參院多數黨領袖舒默，敦促總統當選人拜登提出規模1.3兆美元的首輪抗疫紓困計畫。而去年3月和12月，美國分別通過的2.3兆美元和9000億美元的紓困方案。

疫苗 美元 美國

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