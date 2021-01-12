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德意志銀行與川普斷絕往來

記者顏伶如／綜合報導
長年提供貸款給川普集團的大型金融機構德意志銀行，決定與川普總統及川普旗下生意斷絕往來。(美聯社)
長年提供貸款給川普集團的大型金融機構德意志銀行，決定與川普總統及川普旗下生意斷絕往來。(美聯社)

紐約時報報導，挺川群眾攻占國會大廈之後，就連長年提供貸款川普集團的大型金融機構德意志銀行(Deutsche Bank)，如今也決定切割，與川普總統及川普旗下生意斷絕往來。消息人士指出，德意志銀行與川普斷絕往來，對川普造成極大打擊，川普集團未來幾年需要償還德意志銀行的貸款總額，累計大約高達3億4000萬元。

過去幾年，就在許多金融機構已經與川普集團撇清之際，德意志銀行成了唯一仍然願意對川普旗下事業提供貸款的大型銀行。但現在，消息人士透露，身為德國規模最大銀行的德意志銀行，終於要與川普畫清界線。

美國有線電視新聞網(CNN)報導，德意志銀行已經決定再也不跟川普及川普旗下事業做生意。

德意志銀行發言人則以不便討論客戶關係為由，拒絕評論。

消息人士對美國有線電視新聞網指出，德意志銀行與川普斷絕往來，對川普造成極大打擊，川普集團未來幾年需要償還德意志銀行的貸款總額大約3億4000萬元，大多數貸款將於2023年或2024年到期。

德意志銀行美國地區首席執行長克莉絲汀娜‧雷利(Christiana Riley)上周在社群網站領英(LinkedIn)發表聲明，譴責群眾攻占國會大廈的暴行。聲明中寫道：「暴力在我們社會沒有存在空間，我們目睹的事件讓全國蒙羞。」

另一方面，紐約州簽字銀行(Signature Bank)11日宣布，已經開始關閉川普的個人戶頭。簽字銀行發表聲明呼籲川普主動下台，並說再也不會與任何拒絕承認選舉人團投票結果的國會議員做生意。

根據非黨派國會獨立監督機構「政府稽核處」(Government Accountability Office)的2019年財務申報紀錄，川普在簽字銀行擁有支票帳戶(checking account)。紀錄也顯示，川普名下有一個簽字銀行的可撤銷信託(revocable trust)，存在貨幣市場存款帳戶(money market account)。

紐約時報在2019年的調查報導中指出，德意志銀行貸款給川普以及川普事業的總額，累計約達25億元。

川普 貸款 紐約時報

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