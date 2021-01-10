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威脅「直播槍殺」波洛西 國會暴徒落網

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威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕

編譯陳韻涵／綜合10日電
大批川普支持者6日衝進國會山莊，搗毀公物，擅闖機要重地，引起全美憤怒；小圖為身懷重武器的阿拉巴馬州男子Cleveland Grover Meredith Jr，10日被捕，他曾揚言威脅殺害眾院議長波洛西。(美聯社、取材自臉書)
大批川普支持者6日衝進國會山莊，搗毀公物，擅闖機要重地，引起全美憤怒；小圖為身懷重武器的阿拉巴馬州男子Cleveland Grover Meredith Jr，10日被捕，他曾揚言威脅殺害眾院議長波洛西。(美聯社、取材自臉書)

聯邦調查員持續循線逮捕國會暴徒，揚言射殺並衝撞眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)的川普總統支持者梅瑞狄斯(Grover Meredith Jr)10日在阿拉巴馬州落網；極右派仇恨團體「驕傲男孩」(Proud Boys)夏威夷領袖歐克斯(Nicholas Ochs)闖入國會禁制區而7日在夏威夷落網，但他辯稱未入侵國會而是大方走進去「採訪」。

來自克利夫蘭的梅瑞狄斯5日攜帶一把步槍和數百輪子彈，動身前往華府；他曾傳訊告訴朋友，想要槍擊並衝撞波洛西、「在直播電視上對波洛西開槍」，且有「一噸武裝彈藥」。

司法部聲明表示，梅瑞狄斯7日被控對波洛西跨州威脅、持有未登記槍械彈藥，訂下周過堂。

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這不是梅瑞狄斯第一次參加反對確認拜登為總統當選人的抗議活動，他前往國會抗議前也曾在喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)官邸外叫囂。

司法文件顯示，聯邦調查局(FBI)搜索了梅瑞狄斯在華府的度假屋房間、手機、卡車和拖車，查獲一把克拉克手槍、步槍和數百發子彈。

已婚且有兩個孩子的梅瑞狄斯是迄今被依聯邦罪行偵辦的13名衝撞國會嫌犯之一，其他人包括阿拉巴馬州居民霍夫曼(Lonnie Coffman)，他6日晚因非法持有武器遭捕；霍夫曼把載有11個汽油彈(Molotov cocktails)、一把來福槍和兩把手槍的皮卡車停在國會附近。

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另一頭，「驕傲男孩」夏威夷領袖歐克斯上周在社群媒體上分享他和朋友在國會裡抽菸的照片，他7日在夏威夷落網，但否認入侵國會，而是大搖大擺、不受攔阻地，以「專業記者」的身分走進去採訪暴動情況。

歐克斯說：「我們沒有破門而入，我只是走進去、拍攝，那裡有數千人，他們場面失控；我沒有被攔阻或盤查。」

歐克斯7日晚間搭機降落檀香山國際機場後立即被捕，翌日被控非法入侵建築禁制區域。

聯調局根據指認，證實6日手持塑膠手銬、大鬧國會的男子(左)即是Eric Munc...
聯調局根據指認，證實6日手持塑膠手銬、大鬧國會的男子(左)即是Eric Munchel。(Getty Images，美聯社)
極右組織「驕傲男孩」負責人之一Nicholas Ochs(右) ，7日晚在夏威夷...
極右組織「驕傲男孩」負責人之一Nicholas Ochs(右) ，7日晚在夏威夷機場被捕。圖為Ochs在6日闖入國會不久就在臉書上分享照片。(Getty Images)
身懷重武器的阿拉巴馬州男子 Cleveland Grover Meredith ...
身懷重武器的阿拉巴馬州男子 Cleveland Grover Meredith Jr，10日被捕，他曾揚言威脅殺害眾院議長波洛西。(取自臉書)

夏威夷 阿拉巴馬州 華府

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