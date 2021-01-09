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核酸檢測雙陰 被拒發「綠色健康碼」 2原因擋了返中路

美確診破2200萬例 死逾37萬例 全球確診近9000萬

核酸檢測雙陰 被拒發「綠色健康碼」 2原因擋了返中路

記者牟蘭／紐約報導
部分旅客在中國駐美大使館指定實驗室檢測核酸與IgM抗體為雙陰性後，仍因「非必要、非緊急」被拒絕簽發綠色健康碼。(讀者提供)
部分旅客在中國駐美大使館指定實驗室檢測核酸與IgM抗體為雙陰性後，仍因「非必要、非緊急」被拒絕簽發綠色健康碼。(讀者提供)

多家紐約華裔旅行社9日證實，從美國搭機前往中國旅客，即使在中國駐美大使館指定實驗室檢測核酸與IgM抗體為雙陰性後，仍因行程「非必要、非緊急」被拒絕簽發「綠色健康碼」；旅行社業者表示，若想順利登機，旅客必須證明他們的行程是必要且緊急，這個新規恐使旅客前往中國之路更艱難。

「彩虹之旅國際旅行社」銷售經理賈娟表示，由於紐約每周只有兩個航班飛往中國，一些民眾必須前往舊金山、洛杉磯、西雅圖或底特律等地轉機，才能抵達目的地。她說，自7日起，許多客人稱，他們在中使館指定的實驗室拿到核酸與IgM抗體「雙陰」檢測後，仍被拒絕簽發「綠色健康碼」。

賈娟說，中使館拒發綠色健康碼的理由是，認為他們的旅行「非必要、非緊急」；她說，為了保證這些客人順利回國，旅行社工作人員立即聯繫當地中領館，補交客人中國身分證與即將逾期的美國簽證等信息，證明旅行的必要性，才在飛機起飛前一晚順利拿到綠色健康碼。

由於各航空公司的規定不一樣，賈娟說，若旅客不符合搭乘前往中國的航班要求，將面臨罰款或難退款的窘境，讓這些滯留在美國的華人面臨更多損失；她說，返回中國的規定日益嚴格，她更擔憂日後搭乘飛機「返中」的旅客，將會受到「非必要、非緊急」不予簽發健康碼新規定的影響。

「環宇假期旅行社」負責人葉秋生表示，1月中從美國前往中國的單程經濟艙機票已飆升至8000多元，商務艙的單程機票至少1萬元起跳；他說，因航班有限，許多紐約旅客必須先搭機到其他城市轉機，並按照規定在當地提前進行雙陰檢測，至少多花1000元左右，前往中國的成本更高。

若拿不到綠色健康碼，葉秋生表示，旅行社一般與航空公司協商，在有限時間內，為客人爭取綠色健康碼，再改簽其他航班返回中國；他也表示，搭機前往中國的政策不斷改變，尚不能保證日後所有旅客都能登機，他希望顧客能理解旅行社不易，減少不必要衝突，「我們會盡最大力幫助顧客」。

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