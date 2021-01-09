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警員網上支持暴徒 屋崙警長：將追究懲處

記者黃少華／屋崙報導
大批川普支持者於1月6日衝擊國會大樓並且與國會警察發生衝撞。（美聯社）
大批川普支持者於1月6日衝擊國會大樓並且與國會警察發生衝撞。（美聯社）

東灣屋崙（Oakland，又譯奧克蘭）市警察局宣布對部分警員在社交媒體上發表支持暴徒衝擊國會的言論進行內部調查，認為這些內容「令人反感」或具有「冒犯性」。

屋崙市警察局於1月8日晚上進行正式的新聞發布，表示警方的價值觀是明確的。警方指出：「我們不會容忍任何形式的仇恨言論，任何支持仇恨言論的表達或任何顛覆行為，無論是面對面還是在網絡平台上。屋崙市警察局不允許任何警員參與或支持此類內容，並將根除警局內的這種行為。」

警方稱：「無論是上班還是下班時段，都禁止屋崙市警察局與顛覆團體有聯繫，並且禁止他們做任何有損警察局聲譽並損害公眾信任的事情。任何被發現違反這些政策的警員將被追究責任及受到紀律處分，包括解僱。」

屋崙市臨時警察局長曼海默（Susan E. Manheimer）說：「警方希望向社區保證，我們將使用全部資源進行調查，以確保讓採取此類行為的任何警員負責。社區的信任是我們工作的重中之重。我們將不會容忍任何警員對這一信任構成任何侵犯。」

至記者截稿時，警方沒有透露涉事警員的社交媒體名稱。但警方於1月7日（周四）的一份報告中指出，菲律賓裔的屋崙市前警官斯奈德（Jurell Snyder）在臉書（Facebook）上發帖，內容有關於支持現任總統川普的暴徒衝進國會，並聲稱他在華府和人群一起向國會大樓行進。一些警員對斯奈德的帖子點讚（like）。

在另一篇帖子中，斯奈德聲稱極左派激進組織「反法西斯運動」（Antifa）「陷害了我們和警察」。他指的是採取暴力的川普支持者和國會警察之間的衝突是遭其他人陷害。不過，目前並沒有證據表明衝擊國會的暴徒是來自Antifa。

在同一篇帖子，斯奈德對選舉舞弊提出了未經證實的指控，並稱被美國國會警察開槍打死的川普女鐵粉巴比特（Ashli Babbit）是「愛國者」。

斯奈德還在其它帖子中支持反政府運動布加洛（Boogaloo）。這項運動用上世紀80年底的電影續集作為第二次內戰的暗號。

截至1月8日晚間，一些帖子已不再受到其他警員的點讚。其他帖子也已無法查看。

屋崙警官協會主席多尼蘭（Barry Donelan）警佐支持內部調查，表示任何表現出支持暴力或顛覆分子的警官「在警隊中沒有地位」。

加州和平警官研究協會在聲明中稱：「暴力破壞國會大廈應受譴責，令美國賴以建立的價值觀和傳統蒙羞。」

屋崙臨時警察局長曼海默誓言讓支持暴力衝擊國會的警員負責。（記者黃少華／攝影）
屋崙臨時警察局長曼海默誓言讓支持暴力衝擊國會的警員負責。（記者黃少華／攝影）
菲律賓裔的屋崙市前警官斯奈德聲稱聲稱他1月6日在華府和人群一起向國會大樓行進。（...
菲律賓裔的屋崙市前警官斯奈德聲稱聲稱他1月6日在華府和人群一起向國會大樓行進。（圖片取自臉書）

警察 屋崙 川普

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