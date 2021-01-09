拜登重組國安團隊 加入防疫官員負責衛生安全

美國總統當選人拜登的辦公室發布聲明指出，拜登未來重組白宮國家安全會議，將安插一名高階官員負責全球衛生安全事務，恢復川普政府在疫情爆發前削減的政府職能。美聯社

美國 總統當選人拜登 （Joe Biden）的辦公室發布聲明指出，拜登未來重組白宮國家安全會議，將安插一名高階官員負責全球衛生安全事務，恢復川普 政府在疫情爆發前削減的政府職能。

拜登2020年競選總統時花了許多時間，抨擊美國總統川普（Donald Trump）團隊解散白宮國安會議旗下全球衛生安全和生物防禦小組的決定，讓美國在因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情措手不及。

根據聲明，曾領導這個小組的生物學家卡麥隆（Elizabeth Cameron），將再度出任小組的高級總監。

路透社報導，美國民眾接種疫苗進展緩慢，對於阻止染疫人數增加的成效甚微，昨天全國通報4000多人染疫病歿，已經連續兩天通報超過4000人喪命。

生物防禦小組是由前總統歐巴馬（Barack Obama）政府所創立來防止大流行病，當時拜登擔任副總統。

川普政府解散生物防禦小組，並將小組部分成員調到其他部門，目的在於降低組織複雜性。

目前川普政府的國家安全顧問是歐布萊恩（Robert O'Brien），根據消息人士，川普支持者6日占領美國國會大廈，試圖阻止國會認證總統大選結果後，包括歐布萊恩在內有許多官員都曾考慮辭職。