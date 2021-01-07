H-1B新規修改抽籤 高薪申請者優先 60天後生效

美國聯邦公民及移民服務局(USCIS)7日宣布修改H-1B抽籤規定，高薪申請者優先。(Getty Images)

美國 聯邦公民及移民服務局(USCIS)7日宣布H-1B工作簽證 的最終修改方案，以薪水高低來決定抽籤順序，該規定將在60天後生效，在此之前已提交H-1B簽證的申請者不受影響，抽籤方式仍遵循申請當下的規定；此前聯邦法官曾以程序不透明、理由站不住腳為由，駁回川普政府調高H-1B薪資標準的規定，而USCIS 7日公布的新規是在調整H-1B簽證的抽籤順序及核發方式，與先前被駁回的內容為不同概念。

根據新規，H-1B工作簽證者的薪資收入將分為四個等級，一級最低，四級最高，被列為第四級的申請人將獲優先考量，若有剩餘名額則將依次輪到第三、二、一級申請者，直到8萬5000個名額填滿，目的在保障美國勞工就業和美國的經濟競爭力。

USCIS的聲明指，原本的H-1B簽證機制被許多雇主濫用，無法為美國企業引入最佳的勞動力，多年來美國勞工的機會也被低薪資的外籍勞工奪走，修改後的新規將激勵雇主提供更高薪、要求高技術的職位，幫助企業滿足人員需求，提升國際競爭力。

國土安全部(DHS)去年10月就宣布了修改H-1B簽證的計畫，並在之後30天內收集公眾意見，DHS在最新文件中也公布了部分反饋意見及聯邦回應，其中有反對評論指，新規定無法照顧到移民家庭的需要，以薪資為標準的篩選機制也與美國價值觀相悖，不利於美國的創新發展。

對此DHS回應稱不同意此類評論，新規不會減少每年發放的H-1B簽證數量，且將讓高薪資、高技術人才受惠，聯邦政府也相信此規定會激勵雇主們提供更多高薪、高技術崗位，避免就業機會被過多低薪、低技術勞工搶占。

此外DHS也表示，新規定將讓剛畢業的大學生受益，降低失業率，全美近期約有53%的大學畢業生處於失業或半失業狀態，其中電腦科學、數學、資訊系統及管理等行業的大學畢業生失業率也比全國平均稍高，新規定將有利於滿足這部分群體的就業需求；DHS也指，新規不會影響國際學生的利益，因為實習許可計畫(OPT)的規定不變。

H-1B簽證新規將在60天後生效，影響範圍包括在新規生效當天及往後的所有申請者，此前已提交申請的民眾仍將以申請當下的核發機制為準；不過移民網站Immigration.com的律師表示，修改後的新規也可能被法院認為「站不住腳」，美國國會也可以在新規生效前的這60天內將其推翻。

美國每年核發約8萬5000個H-1B簽證名額，包括科技、工程、醫學等領域，有效期三年，到期可申請更新；目前美國國內約有60萬名H-1B工作簽證持有人，大多來自中國和印度。

去年12月，加州北區聯邦法院法官懷特(Jeffrey White)駁回川普政府在去年10月收緊H-1B簽證的規定，包括調高H-1B薪資標準、對雇主聘用海外勞工的薪資設限、以及收緊對專職崗位(specialty occupations)的限定；懷特稱川普政府沒有依循透明程序，也不能以「疫情加重失業問題」作為修改規定的理由，因此駁回該規定。