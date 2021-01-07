共和黨籍地方民代隨暴民衝入國會 期間開臉書直播

新當選的共和黨籍西維吉尼亞州議員艾凡斯(Derrick Evans)，上個月才剛宣誓就職。(美聯社)

新當選的共和黨籍西維吉尼亞州 議員艾凡斯(Derrick Evans)6日在臉書 直播(Facebook Live)畫面顯示，他與群眾一同強行進入國會大廈，並喊著：「我們要衝進去了！我們要衝進去了！」臉書直播影片顯示，艾凡斯推開國會駐警之後，興奮宣布：「我們進來了！我們進來了！德瑞克‧艾凡斯進到國會來了！」截至7日上午為止，Change.org網站要求艾凡斯涉及恐怖主義而應遭到去職的網路連署，已有2萬6540名網友參加。

代表西維吉尼亞州韋恩郡(Wayne County)、上個月才剛宣誓就職的艾凡斯，這段直播影片已經刪除，不過來自民主、共和兩黨的西維吉尼亞州官員，都對艾凡斯加入暴民攻佔國會的行動同聲譴責。

國會發生暴動的數小時後，艾凡斯在臉書發表聲明寫道，已經在搭乘巴士返回西維吉尼亞州的途中：「我單純是以來自媒體的獨立成員身份，到現場拍攝歷史。」

聲明中表示，絕對沒有與任何執法人員發生負面衝突，也沒有參與任何毀壞物品的行為。但有網友在留言欄回應寫道：「希望你去坐牢！」

共和黨籍西維吉尼亞州眾院 議長漢斯豪(Roger Hanshaw)6日對暴民行為予以譴責，並說艾凡斯須為所作所為負責。

漢斯豪說，艾凡斯必須回答選民與其他議員的疑問，說清楚為什麼會參加國會暴動事件。

西維吉尼亞州眾院少數黨領袖史卡夫(Doug Skaff Jr.)則說，艾凡斯應該遭到停權處分。民主黨西維吉尼亞黨部則要求艾凡斯立即辭職。