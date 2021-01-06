出生率降+經濟不振 美國人口將遞減

美國 的出生率在2019年降至35年來最低水平，遠低於僅靠生育就能維持人口數量所需的每名女性2.1個嬰兒。研究人員預計這股趨勢將持續到2020年和2021年。

Wellesley學院經濟學教授萊文(Phil Levine)說：「從經濟大衰退學到的教訓就是：失業率每提高1個百分點，出生人數就會減少1%。」

他的研究顯示，美國可能會出現新冠疫情嬰兒潮而非真正的嬰兒潮。這意味著美國出生的勞工 和消費者會減少，可能會減慢長期經濟成長。

美國現在的人口超過3.3億，全球人口接近78億。研究人員指出，移民 是維持美國人口規模的一種簡便方法。

Ipsos Public Affairs CEO布里克(Darrell Bricker)說：「全球最受歡迎的移民地點仍是美國。」「它仍是山丘上最閃亮的城市。」

世界銀行估計，美國到2050年將有1.43億來自拉丁美洲、撒哈拉以南非洲和東南亞的氣候移民。

Population Matters等非政府組織正在努力確保資源正確分配，同時保護環境和所有人，因為世界面臨著人口規模的變化。

Population Matters主管梅納德(Robin Maynard)表示：「我們特別擔心，世上每個國家都將盡可能地吸引人們遷移到自己國家，特別是能夠接納難民和尋求庇護者。」

分析人士仍然預計，全球人口將在未來100年內增加。然而，聖母大學(University of Notre Dame)經濟學教授巴克斯(Kasey Buckles)等研究人員預期生育率會趨於穩定或下降，主因新興國家出生率下降。

她說，「隨著國家的發展，生育率會趨於下降。因此，我們預期這種情形會隨著全球普遍發展而發生。這就是為什麼預測在下一個100年的某個時段，全球實際生育率或人口實際上將開始下降的原因。」

預計全球人口到2064年將達到峰值97億人，然後在2100年將回落至88億人。允許更多移民到美國將有助於維持穩定的勞工和消費者流動，並支持經濟成長。

美國企業也可以求助嬰兒潮世代，繼續以勞工和消費者身分推動經濟。

布里克說：「未來經濟中最大的動力是老年婦女，因為她們很多，而且每天都在增加。」

成功的企業將能夠適應不斷變化的人口趨勢。

萊文說，「歸根究柢，人是最重要的因素。因此，人口越多，經濟活動就會越多。」