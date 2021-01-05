影／「我在競選紐約市長」 民眾撞見楊安澤康尼島拍宣傳片

市競選財務委員會在去年底已確認楊安澤登記參選紐約市長選舉。（本報檔案照）

紐約市 競選財務委員會(NYC Campaign Finance Board)日前確認，前華裔民主黨 總統參選人楊安澤 (Andrew Yang)已經提交資料，登記參選紐約市長；儘管楊安澤本人至今還未發布聲明宣布，但有民眾近期在布魯克林康尼島撞見他在拍攝宣傳短片，「我是楊安澤，我正在競選紐約市長，你明白了嗎?」。

Yang spotted in Coney Island tonight: “I’m Andrew Yang and I’m running for mayor of New York City. Can you dig it? Can you diiiiig iiiiit.” #yangfornyc #YangGang pic.twitter.com/MOViMul9K2 — Andy Isaacson (@AndyIsaacson) December 30, 2020

一名民眾日前在推特上發布了一條楊安澤在康尼島拍攝宣傳短片的影片，影片中他在導演喊「Action」後對著攝像機說道，「I’m Andrew Yang and I’m running for mayor of New York City. (我是楊安澤，我正在競選紐約市長) Can you dig it? Can you diiiiig iiiiit? (你明白了嗎?)」，最後的搞笑語氣引發現場團隊一陣哄堂大笑。

楊安澤在去年12月底已提交資料，但知情人士當時透露，他還未確定能參選，提交文件本來就是參選必須的一步；而拍攝宣傳短片也不代表他正式參選，但可允許楊安澤開始為可能展開的市長競選活動籌募資金。

因喬治亞州聯邦參院選舉在5日邁入複選，此前楊安澤和妻子已前往該州幫助民主黨拿下關鍵二席；消息指出，楊安澤支持者希望他在完成喬州選舉後能發布聲明，參選紐約市長。

45歲企業家楊安澤出生於紐約斯克內克塔迪市(Schenectady)，父母均來自台灣；他畢業於哥倫比亞大學，主修政治科學、經濟、法律；2011年創立非營利組織「為美國創業」(Venture For America)，協助孕育初創公司和企業家，還曾獲頒「白宮變革領袖獎」(White House Champion of Change)，在總統大選民主黨初選中，以主打的「全民基本收入」(UBI)而聲名大噪。

他之前也曾表示，若當選市長，將支持保留SHSAT，同時也指出，新冠疫情以來聯邦向民眾發放紓困支票，表明他所力推的「全民基本收入」概念已經被越來越多人接受。