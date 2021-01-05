我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵：克魯茲將否決亞歷桑納州選舉人

微軟、高盛等200家企業執行長 籲國會承認拜登當選

影／「我在競選紐約市長」 民眾撞見楊安澤康尼島拍宣傳片

記者顏潔恩／紐約報導
市競選財務委員會在去年底已確認楊安澤登記參選紐約市長選舉。（本報檔案照）
市競選財務委員會在去年底已確認楊安澤登記參選紐約市長選舉。（本報檔案照）

紐約市競選財務委員會(NYC Campaign Finance Board)日前確認，前華裔民主黨總統參選人楊安澤(Andrew Yang)已經提交資料，登記參選紐約市長；儘管楊安澤本人至今還未發布聲明宣布，但有民眾近期在布魯克林康尼島撞見他在拍攝宣傳短片，「我是楊安澤，我正在競選紐約市長，你明白了嗎?」。

一名民眾日前在推特上發布了一條楊安澤在康尼島拍攝宣傳短片的影片，影片中他在導演喊「Action」後對著攝像機說道，「I’m Andrew Yang and I’m running for mayor of New York City. (我是楊安澤，我正在競選紐約市長) Can you dig it? Can you diiiiig iiiiit? (你明白了嗎?)」，最後的搞笑語氣引發現場團隊一陣哄堂大笑。

楊安澤在去年12月底已提交資料，但知情人士當時透露，他還未確定能參選，提交文件本來就是參選必須的一步；而拍攝宣傳短片也不代表他正式參選，但可允許楊安澤開始為可能展開的市長競選活動籌募資金。

因喬治亞州聯邦參院選舉在5日邁入複選，此前楊安澤和妻子已前往該州幫助民主黨拿下關鍵二席；消息指出，楊安澤支持者希望他在完成喬州選舉後能發布聲明，參選紐約市長。

45歲企業家楊安澤出生於紐約斯克內克塔迪市(Schenectady)，父母均來自台灣；他畢業於哥倫比亞大學，主修政治科學、經濟、法律；2011年創立非營利組織「為美國創業」(Venture For America)，協助孕育初創公司和企業家，還曾獲頒「白宮變革領袖獎」(White House Champion of Change)，在總統大選民主黨初選中，以主打的「全民基本收入」(UBI)而聲名大噪。

他之前也曾表示，若當選市長，將支持保留SHSAT，同時也指出，新冠疫情以來聯邦向民眾發放紓困支票，表明他所力推的「全民基本收入」概念已經被越來越多人接受。

紐約市 楊安澤 民主黨

上一則

快看世界／全球疫苗接種量 美、中居首

延伸閱讀

楊安澤已登記 參選紐約市長

楊安澤已登記 參選紐約市長
紐約市競選財務委員會確認 楊安澤參選紐約市長

紐約市競選財務委員會確認 楊安澤參選紐約市長
婉拒拜登入閣邀請…楊安澤參選紐約市長？下月初定

婉拒拜登入閣邀請…楊安澤參選紐約市長？下月初定
紐約市長選舉民調 楊安澤又排第一

紐約市長選舉民調 楊安澤又排第一

熱門新聞

布魯諾的母親卡洛（右）和父親邁克。(取自CNN截頻)

姊來家中幫理髮 全家染新冠父母雙亡 弟悔恨來不及了…

2020-12-29 23:33
紐約時報報導指出，庫許納曾因接受病毒採檢與戴口罩的行為，遭岳父川普罵。（路透）

紐時：庫許納檢測新冠 川普大罵「我快輸都你的錯」

2021-01-01 04:00
路易斯安納州共和黨聯邦眾議員當選人雷特洛29日染疫病逝。(美聯社)

剛當選路州聯邦眾議員 共和黨籍雷特洛染疫身亡

2020-12-29 22:42
第117屆國會將於3日開議，當天最主要的工作是選出新的國會眾院議長，預料民主黨的國會眾議員波洛西將於連任。本屆國會責任眾大，但也將遭遇挑戰，總統當選人拜登將於6日正式被新國會認證當選。(路透)

222:211 眾院20年最小差距 波洛西將面臨最艱鉅任期

2021-01-02 23:34
波洛西連任眾院議長。(美聯社)

波洛西驚險連任國會眾院議長

2021-01-03 17:25
華盛頓州亞基馬郡(Yakima County)衛生廳指出，量販店好市多(Costco)位於當地的一家分店爆發新冠疫情，已有145名員工確診感染新冠病毒。圖為加州南灣桑尼維爾Costco。（記者江碩涵／攝影）

華盛頓州一家好市多分店爆發疫情 145名員工確診

2020-12-30 13:04

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
周日郵報：拜登就職前一天川普將抵蘇格蘭

周日郵報：拜登就職前一天川普將抵蘇格蘭
水餃熱量排行曝光 ！這口味意外爆肥 網驚：以為很清淡

水餃熱量排行曝光 ！這口味意外爆肥 網驚：以為很清淡
意外！紐約證交所：不再推動中國3大電信商下市

意外！紐約證交所：不再推動中國3大電信商下市
末代霹靂嬌娃與龐德女郎被傳猝逝 人根本還在醫院搶救

末代霹靂嬌娃與龐德女郎被傳猝逝 人根本還在醫院搶救
遏制變種病毒蔓延 強生宣布英國封城

遏制變種病毒蔓延 強生宣布英國封城