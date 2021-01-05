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美國人生活何時恢復正常？專家這樣說

編譯陳韋廷／報導
專家認為美國民眾明年才能擺脫疫情，重拾疫情前正常生活，圖為民眾2日趁著難得好天氣，戴著口罩到戶外走走的畫面。(Getty Images)
專家認為美國民眾明年才能擺脫疫情，重拾疫情前正常生活，圖為民眾2日趁著難得好天氣，戴著口罩到戶外走走的畫面。(Getty Images)

華盛頓郵報報導，在上月開打新冠疫苗後，美國民眾想知道何時能回到往日正常生活，但該報訪問的8位專家均表示，美國要到明年才能重拾往日正常生活。該報向受訪者提出兩個問題，分別是美國何時能達群體免疫，以及預期何時可恢復正常生活。

艾莫瑞大學醫學與全球衛生教授戴黎奧表示，候任總統拜登承諾上任後，一天要讓百萬人施打疫苗，若按此進度，大約在8月底或9月初可讓2.6億人至少接種一劑疫苗。他希望能在12月底前後接近「正常」。

斯克里普斯研究所創辦人兼所長托波爾則說若一天能有200到300萬人接種疫苗，7月底前可做到群體免疫，但要到明年才能回到往日正常生活。

史丹佛大學醫學教授巴塔查雅指出，科學文獻中有關群體免疫的門檻不一，因此很難給出確切時間點，但重點是年長者與高風險群能多快打到疫苗。巴塔查雅認為，美國社會將在4月前開始感到日子變得比較正常。

喬治城大學醫學與傳染病學教授古德曼則說，不確定能在不久將來讓一定人口達成免疫，但認為到今年第4季，醫療體系應不至於再被疫情壓垮。今年底就能開始感受生活像是回到疫情爆發前。

北卡羅來納大學流行病學副教授鮑爾斯則稱這兩個問題都很難回答，因仍不確定需多少人口比例免疫才能算群體免疫，且這取決於大規模接種速度。鮑爾斯認為要到明年才會看到防疫措施徹底解除。

喬治華盛頓大學公衛教授溫麟衍說，當前疫苗分發進度慢到難以接受，恐要好幾年才能達到群體免疫，除非1月速度提高好幾倍，今年才有機會達成群體免疫。另外，鑑於疫苗計畫拖拖拉拉，今年大部分時間的生活恐跟去年差不多。

哈佛大學流行病學教授利普西奇則認為，美國恐沒有足夠人接種來達到群體免疫，且不清楚疫苗保護力，且病毒變種更會拉高達標門檻。至於何時能重返往日正常生活，利普西奇覺得是在今年下半年以後。

明尼蘇達大學傳染病研究與對策中心主席歐斯特荷姆表示，達籌群體免疫須取決3大要素，也就是何時有足夠疫苗可供每人施打兩劑、願意接種的人數是否足夠，以及疫苗效力多長。歐斯特荷姆更悲觀表示恐無法回復往日正常生活。

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