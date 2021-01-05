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參議員決選在即 川普拜登同赴喬治亞州拉票

中央社 / 喬治亞州達爾頓4日綜合報導
美國總統川普今天懇求喬治亞州選民「拯救」美國，讓明天進行決選的2名共和黨籍聯邦參議員成功連任。圖╱GettyImages
美國總統川普今天懇求喬治亞州選民「拯救」美國，讓明天進行決選的2名共和黨籍聯邦參議員成功連任。圖╱GettyImages

美國總統川普今天懇求喬治亞州選民「拯救」美國，讓明天進行決選的2名共和黨籍聯邦參議員成功連任。

法新社報導，這場選舉的結果將決定參院由哪一黨掌控，並可能對下任總統拜登（Joe Biden）的新任期將如何展開具有決定性影響。

川普在喬治亞州達爾頓（Dalton）對台下嘶吼的群眾說：「我們的國家就靠你們了。明天全世界都會看著喬治亞州人民。」川普距離卸任僅剩2週時間，迄今仍拒絕承認在總統大選中落敗。

川普對選民表示，這2席參議員決選「是你們拯救我們摯愛的美國最後機會」，還說「你們若不出來，激進的民主黨人就會贏」。

喬治亞州已有20年沒有選出民主黨籍參議員，但33歲紀錄片製作人奧索夫（Jon Ossoff）和51歲牧師華諾克（Raphael Warnock）要是勝選，民主黨人將控制參院，讓拜登在華府掌握所有政治主導權。

川普仍計劃推翻敗選結果，並抨擊若干共和黨自家人扯後腿。他搭機前來喬治亞州助選的前2天，才傳出直接企圖施壓喬治亞州選務官員來扭轉已獲認證的選舉結果，好讓他在這州拿下勝利。

川普今天一再呼籲支持者明天把票投給共和黨籍現任參議員羅夫勒（Kelly Loeffler）和帕度（DavidPerdue），但在演說中也忍不住大吐政治苦水。羅夫勒和帕度都是由商界轉戰政壇，財力雄厚。

川普在81分鐘的演講中，滔滔不絕抱怨喬治亞州和其他選輸給拜登的搖擺州發生的「大規模」選舉違規事件。他向高聲歡呼的支持者說：「我們絕不能輸了喬治亞州。」

美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情嚴峻，然而台下群眾多半沒有配戴口罩，看似不擔心缺乏社交距離的問題。

川普說：「他們（拜登等民主黨人）別想拿下白宮。我們會奮戰到底！」

20日將接掌白宮的拜登，今天也飛來喬治亞州替華諾克和奧索夫拉票，這場在首府亞特蘭大（Atlanta）的造勢活動場面較為溫和。

78歲的拜登在駕車入內的造勢活動上向歡呼的選民表示：「這是新的一年。對亞特蘭大、喬治亞州和美國來說，明天也可以是新的一天。」

拜登還批評川普沒完沒了「發牢騷」抱怨未經證實的選舉舞弊，而不去改善美國的疫情應對作為。

拜登說：「我不知道他為什麼還想要這份工作，他根本不想做事。」

有「蜜桃州」（Peach State）之稱的喬治亞州向來是共和黨鐵票倉，但拜登去年11月大選卻在此以近1萬2000張普選票優勢擊敗川普，目前民調也顯示參議員選戰勢均力敵。

共和黨目前在總數100席的參院握有50席，只要其中一席決選勝利就能成為多數黨，也將掌握阻撓拜登政策的能力。

但若目前握有48席的民主黨拿下2個決選席次，表決時與共和黨形成50比50平手，那麼即將上任的副總統賀錦麗（Kamala Harris）將握有關鍵一票。

喬治亞州 拜登 川普

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