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疫苗接種進展慢 紐約州、佛州擬對醫院開罰

中央社／紐約4日綜合外電
紐約和佛羅里達州州長警告州內醫院，倘若接種進度緩慢，醫院未來獲得的疫苗配給恐將減少。(路透)
紐約和佛羅里達州州長警告州內醫院，倘若接種進度緩慢，醫院未來獲得的疫苗配給恐將減少。(路透)

在新冠疫苗接種進展不如預期的情況下，紐約和佛羅里達州州長今天警告州內醫院，倘若接種進度緩慢，醫院未來獲得的疫苗配給恐將減少。

路透社報導，紐約州長葛謨（Andrew Cuomo）說，醫院必須在疫苗到貨後的一周內完成接種工作，否則將面臨罰款或失去配給資格。

葛謨表示：「我不希望疫苗一直放在冰箱或冷凍庫裡，而是施打在民眾臂上。若未執行接種計畫，那麼一家醫院的經營效率的確令人質疑。」

他特別點名紐約市公立醫院系統（NYC H+H），說這個全市主要公立醫院系統的疫苗使用率僅31%，相較之下，州內若干私立醫院的疫苗接種率高達99%，而全州平均只使用疫苗分發量的46%。

葛謨做出上述宣布的數小時後，紐約州發現首起感染英國變種病毒的確診個案。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）的發言人柯恩（Avery Cohen）則批評葛謨的政策。

柯恩在推文寫道：「威脅要『撤銷』紐約市公立醫院系統獲取疫苗的『特許權』是懲罰性且不必要的作法。」

約翰霍普金斯衛生安全中心（Johns Hopkins Center for Health Security）資深學者艾達佳（Amesh Adalja）認為，紐約州和佛羅里達州在懲罰醫院方面「過於官僚化」，這些醫院除了進行疫苗接種外，還忙著治療愈來愈多的COVID-19患者。

艾達佳接受電話訪問時說：「與其對醫院開罰，不如給他們更多資源、經費與人力進行相關作業，而不是懲罰他們，且沒有意識到他們才是真正在照顧病患的人。」

佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）宣布一項政策，佛州將向最迅速執行接種工作的醫院配給疫苗。佛州優先開放老年人接種疫苗，接著才讓一線醫護等必要人員施打。

迪尚特在記者會上說，倘若醫院接種進度緩慢，疫苗配給將轉向其他執行力較佳的院所。

他還說：「我們不希望疫苗閒置在某些醫院系統。」但他沒有說這些醫院可能面臨罰款。

迪尚特說，佛州也將加派1000名護理師來替民眾施打疫苗，官方接種地點也將每天開放。

截至3日午夜，全美累計逾2005萬人確診，35萬1480人不治，若以一週來看，每天平均有2636人死於COVID-19。

疫苗 紐約市 葛謨

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