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WSJ：美中貿易戰 川普鋪好路 拜登展拳腳

編譯潘勛／綜合3日電
川普對中國大打貿易戰，留下了有用的遺產給拜登，拜登可望繼續施壓中國改變不公平的貿易的方式。圖為加州一港口。(Getty Images)
川普對中國大打貿易戰，留下了有用的遺產給拜登，拜登可望繼續施壓中國改變不公平的貿易的方式。圖為加州一港口。(Getty Images)

川普總統任內施政矛盾重重，但是向中國發動貿易戰，乍看倒是鋪平道路，讓即將上台的拜登政府能更有建樹，但拜登想讓諸事圓滿，比如拉攏日、歐盟邦共同制裁中共、叫中共節制過分的貿易措施，在多重戰線都遭逢艱鉅挑戰；無論如何關稅禁忌已經打破，未來總統更能放開手腳，雖不能保證制裁中國成功，但有此可能。

「華爾街日報」(WSJ)3日報導，雖說美、中在2020年元月敲定「第一階段」貿易協議，但兩國間互相加徵的關稅目前居高不下，而且據「彼得森國際經濟機構」(Peterson Institute for International Economics, PIIE)指出，中方顯然未履行採購承諾，例如到去年11月，全年該採買的美國農產品，只達協議承諾的三分之二。

理論上，拜登與中方談判時，可據此採強硬立場。拜登已放話，不會立即解除關稅，而高關稅對中國的傷害應比美國更嚴重，畢竟當前中國經濟主要還是仰賴出口。

華府想加重給北京的壓力，最明顯的方法便是聯合歐、日等盟邦站到同一陣營。但PIIE學者鮑恩(Chad Bown)指出，這些盟邦有多少準備及能力，目前並不清楚；例如歐盟就不像川普，沒有行政權可以設定關稅高低。再來歐、中剛達成投資協議，歐洲與北京對峙的意願，更叫人懷疑。

拜登也可能陷入與川普一樣的陷阱，就是目標設太多。川普政府似乎路線搖擺 ，由執迷於美、中貿易赤字，轉而關注北京過分的貿易舉措如強迫轉移科技、鑽智財法的漏洞。川普政府官員有時雄心萬丈，想根本改造中國經濟體當中政府的角色，但如此遠大的目標，碰到勒令北京叫其國營企業採買美國商品，就發生衝突。

雖說瑕疵重重，但川普對中國大打貿易戰，留下了有用的遺產給拜登；川普的做法顯示，對中國強硬而不引發嚴重經濟後果是辦得到的事。拜登在智財、科技安全方面向中國加大壓力，最有機會爭取盟邦支持，長期下來必有建樹。

中國 拜登 川普

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