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凍結綠卡及工作簽證發放 川普政府延長至3月底

編譯中心／綜合外電
白宮於2020年12月31日延長移民與工作簽證禁令，凍結發放綠卡與多種工作簽證直至2021年3月底。（取自移民局網站）
白宮於2020年12月31日延長移民與工作簽證禁令，凍結發放綠卡與多種工作簽證直至2021年3月底。（取自移民局網站）

白宮於2020年12月31日延長移民工作簽證禁令，凍結發放綠卡與多種工作簽證直至2021年3月底，以保護美國本土勞工，為即將上任的總統當選人拜登，留下另一個移民政策難題。

美國總統川普簽署行政命令指出，新冠肺炎疫情持續嚴重損害美國人生計，因此把2020年12月31日到期的移民與工作簽證禁令，延長至2021年3月31日。

川普在2020年4月22日宣布暫停接受移民60天，禁止海外地區核發綠卡，主要針對依親的綠卡申請，之後在6月22日把禁令延長至2020年底，還擴大禁令範圍，暫停簽發H-1B、L-1、H-2B與部分J-1等短期非移民工作簽證。

由於拜登將在1月20日正式就任，這項禁令效期將延續至其任內，外界將密切關注拜登何時會解除禁令、及解除哪些禁令；拜登的移民政見並未特別提及此議題。

拜登曾公開反對川普移民政策，拜登政權交接團隊也表示，拜登就職後，將迅速採取行動撤銷在就職日前尚未生效的川普政府有害政策，但拒絕回答拜登會如何處理這項禁令的問題。

拜登已表示，將解除一些移民禁令，包括一項影響好幾個穆斯林多數國家與非洲國家的禁令，但他也強調要管控疫情，他的團隊也暗示不會迅速改變川普政策。

川普暫時禁發工作簽證，已招致矽谷等產業的猛烈批評。

工作簽證 拜登 移民

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