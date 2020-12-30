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一洲焦點／川普不講武德？從音樂劇「漢密爾頓」看如何避免總統難產

亞馬遜收購播客公司Wondery AMC擬再售股籌集1.25億元

財經簡訊

大摩將償還2300名客戶170萬元

摩根史坦利(Morgan Stanley)將償還客戶170萬元，因這些客戶為專門用於大學學費等教育支出的投資付出偏高的成本。金融業監管局(Financial Industry Regulatory Authority)宣布，大摩將向大約2300名客戶支付這筆款項，其中包括近150萬元的賠償金和利息，這些客戶參與了529項儲蓄計畫。

彭尼CEO將卸職 新東家另覓新人

彭尼(J.C. Penney)CEO索爾陶(Jill Soltau)在該公司脫離破產保護程序後將於31日離開職位。彭尼新東家西蒙房地產集團(Simon Property Group)和Brookfield Asset Management表示，它們正在尋找「可專注於現代零售、消費者體驗以及讓彭尼永續和持久目標」新領導人。

亞馬遜收購播客公司Wondery

亞馬遜宣布將收購2016年成立的播客公司Wondery，擴大其原始音頻內容。根據交易條款，Wondery將加入電商巨頭亞馬遜音樂串流媒體業務Amazon Music。Amazon Music自9月起在平台上增加播客服務，以期在競爭日益激烈的播客市場中搶占一席之地。該交易的條款沒有透露，交易雙方均拒絕置評。

AMC擬再售股籌集1.25億元

全球最大連鎖電影院AMC表示，希望透過出售新一輪融資中的5000萬股股票來籌集1.25億元新資金，以避免破產。AMC本月初售出2億股可售股中的3800萬股，籌集了1.04億元。該公司正試圖穩定其資產負債表，以抵禦由於新冠疫情延續到明年並威脅電影業生存能力的長期經濟衰退。

紓困案+庫存減 油價小升

由於新冠病毒的財政紓困計畫以及原油庫存下降支撐，石油價格持穩。布蘭特原油期貨上漲0.49%收每桶51.34元，美國西德州中質原油(WTI)上漲0.83%收每桶48.40元。美國石油協會(API)報告指出，截至12月25日當周原油庫存減少480萬桶，至約4.929億桶，減幅高於市場預期。

熱度不減 比特幣再創新高

比特幣30日跳升至創紀錄的2萬8599.99元，由於大型投資人紛紛湧入，該數位貨幣的價值幾乎翻了2倍。這個全球最受歡迎的加密貨幣最終上漲2.3%至2萬8012元。自12月16日首次突破2萬元後，它又飆升了近50%。根據產業網站CoinMarketCap的最新數據，比特幣的市值超過5180億元。

亞馬遜 比特幣 電影院

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