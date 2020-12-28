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年前接種2000萬劑疫苗只打200萬 佛奇：3月前趕上進度

編譯林梅婕／綜合28日電
全美2000萬劑新冠疫苗已運送到各州，但施打民眾身上的僅有200萬劑，顯示施打效率有問題。圖為輝瑞疫苗廠本月13日開始分發配送第一批新冠疫苗。(美聯社)
全美2000萬劑新冠疫苗已運送到各州，但施打民眾身上的僅有200萬劑，顯示施打效率有問題。圖為輝瑞疫苗廠本月13日開始分發配送第一批新冠疫苗。(美聯社)

川普政府原定年底前配送2000萬劑的新冠肺炎疫苗供全美民眾接種，但數據顯示民眾接種的進度嚴重落後；據聯邦疾病防治中心(CDC)的統計，截至28日上午疫苗已配送的數量已達到1140萬劑，卻僅僅只有210萬人接種，這部分原因是各地接種數據尚未更新進度；國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)仍相信，明年3月前將趕上進度。

聯邦衛生部及CDC官員皆表示，計畫落後的原因可能是系統在登記數據上的延遲；不過即使將該因素納入考量，仍比當局預估的相差甚大。

為確保疫苗運送過程都能讓品質控管維持在最佳狀態，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)要求每批疫苗送達後，應提供兩天的時間讓官員檢視評估，而這個步驟也使分配的速度下降許多。

國家和地方衛生官員協會(ASTHO)首席醫療官佩拉西亞(Marcus Plescia)認為：「看樣子，在明年1月前完成2000萬人接種疫苗的野心似乎是太大了。」

然而，佛奇28日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時，堅持自己對疫苗分配的排程相當有信心，並比喻能量需要匯集到一定程度才會爆發：「我很有信心，我們在12月和1月之間收集愈來愈多的能量，到2月和3月我相信就能追上進度了。」

其他專家也出面解釋，如俄勒岡健康與科學大學(Oregon Health & Science University)急診醫學教授愛絲特‧周(Esther Choo)就指出疫苗配送的流程相當複雜：「除了配送，使用訓練、供應鏈、儲藏等等，有太多因素會造成延遲。」

各州政府已接獲通知，第二周送達的劑量將會比預期的還少一些，但白宮抗疫專案小組「神速行動」(Operation Warp Speed)營運長、陸軍上將佩爾納(Gustave Perna)日前表示：「我們仍相信，年底前能完成2000萬劑疫苗的分配。」

此外，衛生部還表示近1600萬劑的疫苗已送交至各州及轄區政府的手中；若未來可供使用的疫苗愈來愈多時，OWS也會強化運輸系統的運作。

疫苗 佛奇 聯邦疾病防治中心

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