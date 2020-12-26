美疫情失控禍首 「親友聚會」最要命

傳染病專家布朗斯坦（John Brownstein）指出，小型聚會更難管制，不易落實防疫，最多感染發生在這種場合。（Pexels）

美國 將近一年努力，不僅沒有阻止新冠肺炎擴散，反而入秋之後疫情 惡化。媒體引述專家分析，儘管防疫 意識逐漸普及，但難擋家戶之間親友互訪，小型聚會是疫情惡化禍首。

美國廣播公司新聞網（ABC News）訪問公衛專家，探討美國將近一年來，各州實施旅行限制、部分城市幾乎封城，關閉學校和運動場所，各項禁令盡出，疫情仍然無法控制的原因。

最安全的地方反而最危險。相較於公共場所落實防疫，大多數染疫源頭是來自家裡。紐約州12月初發表疫調，高達70%新確診病例來自小型聚會跟家庭內部感染。

傳染病專家布朗斯坦（John Brownstein）指出，小型聚會更難管制，不易落實防疫，最多感染發生在這種場合，人們容易鬆懈，輕忽戴口罩、保持距離等提醒，長時間待在室內，使病毒更容易傳播。

密西西比大學醫學中心最新研究發現，確診的兒童和青少年最可能接觸病毒的場合不在學校，而是小型社交聚會。無論是親友來訪或是去人家作客，玩耍時沒戴口罩、保持距離。

另一個高風險的場合是餐廳。疫調發現，在第一波禁令解除、各項行業重新開放時，確診數又再衝高的原因很多與餐廳、酒吧有關。

疾病管制暨預防中心（CDC）調查，染疫病患過去兩周曾經上餐廳吃飯的人數為正常人兩倍。

哈佛大學公衛學者艾倫（Joseph Allen）指出：「顯而易見的是，這些場合失去對口罩的管控權。餐廳裡人們脫下口罩大聲說話，造成大量空氣飛沫。通風情形決定人們呼吸到病毒飛沫的數量。」

跟家戶聚會一樣，人們到餐廳吃飯的對象通常是自宅以外的親友，在通風不良的封閉空間又沒戴口罩，變成病毒擴散的溫床。「長時間待在室內、沒戴口罩、通風不良」是專家歸納染疫場所的共通點。

相對而言，健身房、學校雖然也是封閉場所，但因落實防疫、保持通風，結果相對安全，布朗斯坦說：「當然會有例外，但我們得到充分的證據指出，學校因為遵守規定，維持社交距離、戴口罩，防疫做得很好。」

11月底感恩節假期產生的感染高峰已經到來，病患湧進醫院，南加州加護病房的空床率下降到0%。專家警告，這次聖誕和新年假期，如果旅行與小型聚會照常，疫情可能更糟。