我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聖誕劫...美新冠死亡飆破33萬例 平安夜3400人病亡

川普再嚷「發2000元吧 非人民的錯 是中國的錯」

美疫情失控禍首 「親友聚會」最要命

中央社／洛杉磯25日電
傳染病專家布朗斯坦（John Brownstein）指出，小型聚會更難管制，不易落實防疫，最多感染發生在這種場合。（Pexels）
傳染病專家布朗斯坦（John Brownstein）指出，小型聚會更難管制，不易落實防疫，最多感染發生在這種場合。（Pexels）

美國將近一年努力，不僅沒有阻止新冠肺炎擴散，反而入秋之後疫情惡化。媒體引述專家分析，儘管防疫意識逐漸普及，但難擋家戶之間親友互訪，小型聚會是疫情惡化禍首。

美國廣播公司新聞網（ABC News）訪問公衛專家，探討美國將近一年來，各州實施旅行限制、部分城市幾乎封城，關閉學校和運動場所，各項禁令盡出，疫情仍然無法控制的原因。

最安全的地方反而最危險。相較於公共場所落實防疫，大多數染疫源頭是來自家裡。紐約州12月初發表疫調，高達70%新確診病例來自小型聚會跟家庭內部感染。

傳染病專家布朗斯坦（John Brownstein）指出，小型聚會更難管制，不易落實防疫，最多感染發生在這種場合，人們容易鬆懈，輕忽戴口罩、保持距離等提醒，長時間待在室內，使病毒更容易傳播。

密西西比大學醫學中心最新研究發現，確診的兒童和青少年最可能接觸病毒的場合不在學校，而是小型社交聚會。無論是親友來訪或是去人家作客，玩耍時沒戴口罩、保持距離。

另一個高風險的場合是餐廳。疫調發現，在第一波禁令解除、各項行業重新開放時，確診數又再衝高的原因很多與餐廳、酒吧有關。

疾病管制暨預防中心（CDC）調查，染疫病患過去兩周曾經上餐廳吃飯的人數為正常人兩倍。

哈佛大學公衛學者艾倫（Joseph Allen）指出：「顯而易見的是，這些場合失去對口罩的管控權。餐廳裡人們脫下口罩大聲說話，造成大量空氣飛沫。通風情形決定人們呼吸到病毒飛沫的數量。」

跟家戶聚會一樣，人們到餐廳吃飯的對象通常是自宅以外的親友，在通風不良的封閉空間又沒戴口罩，變成病毒擴散的溫床。「長時間待在室內、沒戴口罩、通風不良」是專家歸納染疫場所的共通點。

相對而言，健身房、學校雖然也是封閉場所，但因落實防疫、保持通風，結果相對安全，布朗斯坦說：「當然會有例外，但我們得到充分的證據指出，學校因為遵守規定，維持社交距離、戴口罩，防疫做得很好。」

11月底感恩節假期產生的感染高峰已經到來，病患湧進醫院，南加州加護病房的空床率下降到0%。專家警告，這次聖誕和新年假期，如果旅行與小型聚會照常，疫情可能更糟。

防疫 疫情 美國

上一則

響應「小費挑戰」 男星用餐留2020元小費

下一則

路州共和黨籍國會眾議員當選人 確診不到1周進ICU

延伸閱讀

疫情下過聖誕苦中作樂 華醫用防疫物資裝飾聖誕樹

疫情下過聖誕苦中作樂 華醫用防疫物資裝飾聖誕樹
日本首見英國變種新冠病毒！2名自英返日者染疫確診

日本首見英國變種新冠病毒！2名自英返日者染疫確診
市場供過於求 香港口罩廠倒閉潮浮現

市場供過於求 香港口罩廠倒閉潮浮現
史島大學精神科 20餘人集體染疫

史島大學精神科 20餘人集體染疫

熱門新聞

美國聯合航空591航班14日從佛州奧蘭多飛往加州洛杉磯時，途中因緊急醫療狀況臨時改降路易斯安納州的紐奧良，救護人員隨後上機搶救一名男子，事後傳出此人是新冠肺炎確診患者。畫面翻攝：ABC7

聯航爆出疑新冠患者死於機上 乘客怒揭內幕

2020-12-19 05:52
9歲的萊恩是今年收入最高的Youtuber。(取自萊恩Instagram)

年賺3000萬！德州9歲男童 連3年奪最高收入YouTuber

2020-12-18 19:41
「9000億美金疫情紓困案」係民主、共和兩黨共同磋商；豈料一路沉默、對於紓困內容不發一語的總統川普，竟在最後關頭「全案退回」拒簽預算。（路透）

9千億疫情紓困急轉彎…川普拒簽預算 想要「大撒幣」？

2020-12-23 00:33
美國田納西州一名女護士近日接種完疫苗，卻在接受直播專訪時突然昏倒，嚇壞在場人士以及觀看直播畫面的民眾。（影片截圖）

田州護士打完疫苗「突倒地昏迷」 畫面曝光醫生嚇傻

2020-12-20 22:25
白宮防疫工作小組成員柏克斯（Deborah Birx）。（美聯社）

籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職

2020-12-23 11:19
報告顯示華裔新冠感染率雖不高但死亡率高，醫生籲市府應關注華人社區健康，給予更多資源。（本報檔案照）

你不知道的紐約今春疫情：華人染新冠 近4成喪命

2020-12-24 23:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華爾街大咖躲疫情 都搬到這州去了

華爾街大咖躲疫情 都搬到這州去了
走過2020迎牛年 這3生肖運勢最強！

走過2020迎牛年 這3生肖運勢最強！
川普再籲發2000元 批錯在中國

川普再籲發2000元 批錯在中國
「離櫃概不負責」 取4千銀行給4萬 山東男拒還有理?

「離櫃概不負責」 取4千銀行給4萬 山東男拒還有理?

北大生弒母受審： 供稱她死前像林黛玉 殺她「想讓她解脫」

北大生弒母受審： 供稱她死前像林黛玉 殺她「想讓她解脫」