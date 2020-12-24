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你不知道的紐約今春疫情：華人染新冠 近4成喪命

CDC估1月中前42萬死 加州確診44天增100萬

你不知道的紐約今春疫情：華人染新冠 近4成喪命

記者金春香／紐約報導
報告顯示華裔新冠感染率雖不高但死亡率高，醫生籲市府應關注華人社區健康，給予更多資源。（本報檔案照）
報告顯示華裔新冠感染率雖不高但死亡率高，醫生籲市府應關注華人社區健康，給予更多資源。（本報檔案照）

生物醫學預印本網站「MedRxiv」日前發布報告，分析紐約市各族裔受新冠疫情影響程度，結果顯示華裔新冠死亡率高達35.7%，遠高於所有其他族裔，甚至可能是白人新冠死亡率的1.5倍；華裔醫生呼籲市府關注華裔社區健康，給予更多支持和資源。

該報告分析今年3月至5月紐約市各族裔新冠疫情，數據顯示，新冠檢測陽性率及住院率，南亞裔都居第二高，其中新冠檢測陽性率30.8%，僅次於西語裔的54.7%，住院率達54.7%，僅次於非洲裔的 57.7%；報告指出，南亞裔是紐約市受新冠疫情影響最嚴重的族裔之一。

該研究對3月1日至5月31日8萬5328名在紐約市公立醫院系統尋求病毒檢測和醫療服務的患者進行分析，並用姓氏數據庫和語言信息，對紐約市最大的兩個亞裔族群—南亞裔和華裔進行分類研究，是同類研究中首次提供亞裔新冠患者分類數據的研究；該研究目前還在等待同行評審。

數據顯示，雖然華裔檢測陽性率和住院率低於南亞裔，但華裔新冠死亡率卻高達35.7%，高於所有其他族裔，甚至可能是白人新冠死亡率的1.5倍；亞裔總體新冠死亡率為25.5%，非洲裔新冠死亡率為23.7%。

由於病患數據來自紐約市公立醫院系統，患者主要為低收入必要領域員工，包括出租車司機、餐館、零售和家政業員工等。

報告作者之一、紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Hospital)副教授Nadia Islam表示，長期以來，亞裔被排除在有關不平等的討論之外，「這也是為什麼這項分析報告如此重要，它揭示了亞裔這一重要人口群體的問題。」

和諧社區醫療大聯盟(SOMOS)日前也公布華人健康狀況報告，指出從病毒檢測到疫苗接種，華裔在疫情期間受到更大身心健康威脅，疫情期間，每1925名亞裔中就有一人因新冠去世。

SOMOS總裁陳治年醫生表示，紐約市的華裔是非常脆弱且缺乏服務的群體，近五分之一的人生活在貧困線下，三分之一的人沒有公民身分，近三分之二的人僅英語能力非常有限，且紐約華人也沒有人們想像中那麼健康；他引用一項全市民意調查指出，調查中有八成華裔表示自己身體和生活方式都很健康，但卻有七成被診斷出患有疾病。

陳治年表示，希望該報告能給衛生局和決策者提供數據，促進健康和醫療在華裔社區的不斷推廣和普及。

報告顯示華裔新冠感染率雖不高但死亡率高。（記者金春香／攝影）
報告顯示華裔新冠感染率雖不高但死亡率高。（記者金春香／攝影）

紐約市 亞裔 華裔

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