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籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職

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籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職

中央社倫敦22日綜合外電報導
白宮防疫工作小組成員柏克斯（Deborah Birx）。（美聯社）
白宮防疫工作小組成員柏克斯（Deborah Birx）。（美聯社）

白宮防疫工作小組成員柏克斯接受媒體訪問時透露，她將退休。柏克斯曾呼籲美國民眾感恩節家庭團聚只限跟同住的家人，自己卻前往德拉瓦州三代同堂團聚，遭到外界批評。

英國廣播公司（BBC）報導，柏克斯（Deborah Birx）表示，她在德拉瓦州和家人團聚面臨的批評，是她決定下台的原因。

64歲的柏克斯據報已經向美國總統當選人拜登（Joe Biden）探尋工作的機會。

白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）今在推特發文表示，川普總統祝福她，並說他「一向很尊敬柏克斯博士，也非常喜歡她。我們祝福她」。

柏克斯在美國新聞網Newsy今天播出的訪問中，並未透露何時下台，但戴著口罩的她表示，她將協助即將上任的拜登，然後再退休。

(影音來源：Newsy YouTube 頻道)

柏克斯曾呼籲美國民眾感恩節家庭聚會只跟同住的家人相聚，自己卻從華府前往她位於德拉瓦州芬維克島（Fenwick Island）上的另一處房產，參加自己家庭的三代同堂聚會。

在德拉瓦州的時候，柏克斯還在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時表示，有些美國人做錯了，他們在感恩節的時候旅行，他們應該假設自己被感染了。

美國 德拉瓦州 拜登

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