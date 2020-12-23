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2021年1月移民排期 職業移民中國出生多項推進

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2021年1月移民排期 職業移民中國出生多項推進

記者張筠／華盛頓報導
2021年1月移民排期。（資料來源：國務院。製表：記者張筠）
2021年1月移民排期。（資料來源：國務院。製表：記者張筠）

國務院23日公布2021年1月移民排期，親屬移民第二優先2-A類無需排期，第三、四優先分別推進三周和兩周，其餘項目原地踏步；職業移民中國出生多項有推進，幅度在兩周到五個月不等，其中第一優先前進幅度最大，推進五個月；職業移民中國出生第五優先非區域中心原地踏步，區域中心暫無授權。

親屬移民類：

第一優先(公民的成年未婚子女)原地踏步；

第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)有名額，無需排期；

第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)原地踏步；

第三優先(公民已婚子女)前進三周多；

第四優先(成年公民的兄弟姊妹)前進兩周多。

職業移民類：

中國出生第一優先前進五個月，非中國出生有名額，無需排期；

中國出生第二優先(具高等學位或特殊能力者)前進一個月；非中國出生有名額，無需排期；

中國出生第三優先(一般類)推進一個多月；非中國出生有名額，無需排期；

中國出生第三優先(非技術勞工)推進兩周，非中國出生有名額，無需排期；

中國出生第四優先(特殊人員)無需排期；非中國出生也無需排期；

中國出生第五優先EB-5非區域中心原地踏步，區域中心暫無授權；非中國出生非區域中心有名額，無需排期，區域中心暫無授權。

中國 移民 國務院

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