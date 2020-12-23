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4大藥廠有信心 自家疫苗能對抗「變種新冠」

中央社/法蘭克福22日綜合報導
輝瑞與莫德納，將針對英國出現的新冠病毒變種，聯合進行對新的新冠疫苗的影響。(美聯社)
輝瑞與莫德納，將針對英國出現的新冠病毒變種，聯合進行對新的新冠疫苗的影響。(美聯社)

德國BioNTech等至少4家藥廠都預期自家新冠疫苗能有效對抗在英國迅速傳播的新變種病毒，並為此展開試驗，結果應能在幾周內出爐。

路透報導，德國生技公司BioNTech執行長沙辛（Ugur Sahin）今天表示，預料其信使核糖核酸（mRNA）疫苗仍能有效對抗變種病毒。BioNTech與美國輝瑞大藥廠（Pfizer Inc）合作，不到一年就讓疫苗取得批准。

美國生技公司莫德納（Moderna Inc）、德國CureVac藥廠和英國阿斯特捷利康公司（AstraZeneca Plc）也認為自家疫苗能夠對抗在英國引發混亂的變種病毒威脅。英國出現新變種病毒後，各國相繼發出禁航令，衝擊英歐之間的貿易活動，恐使這個國家更為孤立。

沙辛透過電話向記者表示：「科學上來說，這款疫苗誘發的免疫反應極可能可以用來對付這種變種病毒。」

沙辛表示，還需2周左右時間進行研究並蒐集資料，以獲得明確答案。

「這款疫苗含有1270多種胺基酸，而（變種病毒）只有9種序列發生變化，這代表99%的蛋白質仍然相同。」

這種名為B.1.1.7的變種病毒傳染力可能增加70%，並升高兒童染疫風險，令人擔憂。

變種病毒成了疫苗研發者的意外挑戰，不過mRNA的優勢在於科學家能迅速重新設計疫苗中的遺傳物質，以符合變異蛋白質中的遺傳物質，而修改傳統疫苗得採取更多步驟。

沙辛說：「原則上來說，mRNA技術的優點在於我們能直接開始設計完全模仿這種新變種（病毒）的疫苗。」

「技術上來說，我們可以在6周內提供新疫苗，當然這不僅是技術問題，我們還要看監管單位怎麼看待此事。」

輝瑞/BioNTech、莫德納和CureVac都利用mRNA技術研發疫苗，阿斯特捷利康則採取較傳統方式，利用在大猩猩身上發現的腺病毒將冠狀病毒遺傳物質傳送到人體，以激發免疫反應。

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