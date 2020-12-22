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比爾蓋茲：新冠有了3項突破 明年可望會更好

比爾蓋茲：新冠有了3項突破 明年可望會更好

編譯黃淑玲／綜合外電
微軟創辦人比爾蓋茲。(歐新社)
微軟創辦人比爾蓋茲。(歐新社)

在新冠疫情幾乎延續一整年之後，你可能比任何時間都希望「新年快樂」。微軟創辦人比爾‧蓋茲周二（22日）發表一年一度的年末部落格貼文。他認為，新冠病毒的三項突破，讓明年會比今年更好。

蓋茲說，今年大家面臨挑戰，孕育出創新與合作，這將支撐全球更光明的未來。針對新冠病毒的三大突破：快速開發出多支有效疫苗、企業與各國學會合作、病毒採檢方法改善，為我們建立起會更成功的2021年。

蓋茲強調，「人類從沒有在一年內對一個疾病開創這麼多的進展，如世界今年對應新冠病毒這樣。」他寫道，「在正常的情況下，開發一支疫苗可以花上十年時間。這次，多支疫苗在不到一年時間就研發出來。」

蓋茲說，好消息是，輝瑞和Moderna開發的疫苗試驗發現安全且高度有效，這兩家藥廠的疫苗都是針對新冠病毒的棘狀蛋白（spike protein），用同樣方法的其他藥廠疫苗應該也會有相同功效。這等於將可以有更多的有效疫苗問市。

以往競爭的公司，因為疫情緊急，今年開始合作，蓋茲舉例，全球最大疫苗製造廠印度的Serum Institute of India，正在幫阿斯特捷利康生產疫苗。國家之間也都協調合作共同對抗疫病。

蓋茲預期令人不舒服的新冠病毒採檢方式將被淘汰，取而代之的改良方法，只需自己在鼻內沾拭一下，就能採到樣本。

疫苗 疫情 印度

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