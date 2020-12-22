阿拉斯加航空採購大批737 Max SEC控Ripple及高管違法

財經簡訊

上季GDP由33.1%上修至33.4%

商務部表示，在超過3兆元救濟方案推動下，上季第三次國內生產總值(GDP)估計上修至33.4%，較上月的33.1%略有提高，為史上最高；前季為收縮31.4%，是1947年開始紀錄以來的最深衰退。不過隨著新病毒病例的激增和不斷減少的財政紓困，這股反彈動能正在流失。

11月成屋銷售 中止連5升

美國 房地產經紀人協會(NAR)指出，在連升5月之後，11月成屋銷售年率較上月下降2.5%至669萬套，但年增25.8%。需求仍然很高，部分是由於居家限令所致，但極少的供應重創了銷售和負擔能力。11月底只有128萬套房屋可供出售，較去年同期下降22%，相當於2.3個月的供應量，為NAR自1982年開始追踪以來最低。

12月消費者信心 降至4個月低點

經濟諮商會表示，12月消費者信心指數 降至4個月低點，連續第2個月下跌，這是疫情 復甦動力正在流失的最新證明，這也是由於國會遲遲不批准另一項紓困計畫所致。指數從上月的92.9降至88.6，為5月來最低水平。現況指數由上月105.9降至90.3，對短期前景看法的預期指數則由84.3升至87.5。

阿拉斯加航空採購大批737 Max

阿拉斯加航空同意採購近2打波音737 Max飛機，這是在該型客機遭停飛、上月甫獲復飛後美國航空業者的第一筆訂單。阿拉斯加航空表示，將購買68架737 Max 9飛機，多於之前訂購的32架。阿拉斯加將自波音公司採購其中23架，並向Air Lease租賃其他13架。阿拉斯加還宣布擁有購買額外52架Max飛機的選擇權。

疫情重挫業務 Punch Bowl破產

在新冠病毒疫情摧毀其業務後，Punch Bowl Social申請第11章破產保護。在2月風靡一時的「飲食娛樂」連鎖店本來似乎已成餐飲業的未來，在飲食之外也提供街機遊戲和卡拉OK娛樂。Cracker Barrel去年投資該公司1.4億元股份，而在3月封鎖令生效前，Punch Bowl已發展至20個分店。

SEC指控Ripple及其高管違法

美國證券交易委員會(SEC)對Ripple和兩名高管提起訴訟，指控其違反投資人保護法。Ripple是一家以加密貨幣XRP聞名的金融科技公司。SEC指出，Ripple聯合創始人拉爾森(Christian Larsen)和CEO加林豪斯(Bradley Garlinghouse)透過發行未登記股票籌集超過13億元。加林豪斯則指XRP是種貨幣，不必登記為投資合約。