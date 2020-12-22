我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南極洲出現新冠病例！全球七大洲宣告全數淪陷

佛奇：變種病毒「非常可能」已進入美國

美國會通過西藏法案 流亡政府首長：藏人一項勝利

中央社新德里22日綜合外電報導
西藏流亡政府首長洛桑森格。（美聯社）
西藏流亡政府首長洛桑森格。（美聯社）

美國國會昨天通過「西藏政策及支援法案」，重申藏人有權選擇其精神領袖達賴喇嘛的接班人。西藏流亡政府行政首長洛桑森格今天對此表示歡迎，並稱是藏人爭民主的一項勝利。

中國視流亡在外的達賴喇嘛是危險的「分裂分子」。如今美國國會再度表態支持藏人，可能使美中關係進一步緊張。

洛桑森格（Lobsang Sangay）告訴路透社，「西藏政策及支援法案」（Tibetan Policy and Support Act ，TPSA）獲得美國國會參眾兩院通過，別具歷史意義。

法案內容包括要求在西藏主要城市拉薩（Lhasa）設立美國領事館、主張藏人享有絕對權利選擇達賴喇嘛接班人，及呼籲保護西藏環境。

法案也提議一項「水資源安全的區域架構」，及針對如何監督西藏環境的議題，促進藏人參與和中國的對話。

法案指出：「中華人民共和國已完成水資源轉移計畫，每年從西藏高原轉移數以十億計立方公尺的水資源到中國，另準備多項計畫準備轉移更多水資源。」

洛桑森格表示：「美國國會藉由通過TPSA釋出清楚響亮的訊息，那就是西藏仍是美國優先事項，美國也將繼續堅定支持至高領袖達賴喇嘛和藏人行政中央（Central Tibetan Administration，CTA，即西藏流亡政府）。」

美國優先 中國 華人

上一則

英國變種病毒危機升高 傳美將要求旅客附陰性證明

下一則

美國會通過「台灣保證法」助台發展不對稱戰力

延伸閱讀

英國變種病毒危機升高 傳美將要求旅客附陰性證明

英國變種病毒危機升高 傳美將要求旅客附陰性證明
佛奇：變種病毒「非常可能」已進入美國

佛奇：變種病毒「非常可能」已進入美國
美豬表決前夕 AIT亮檢驗文件：對美國食品自豪

美豬表決前夕 AIT亮檢驗文件：對美國食品自豪
刺激投資 州議會通過140億商業減稅

刺激投資 州議會通過140億商業減稅

熱門新聞

美國聯合航空591航班14日從佛州奧蘭多飛往加州洛杉磯時，途中因緊急醫療狀況臨時改降路易斯安納州的紐奧良，救護人員隨後上機搶救一名男子，事後傳出此人是新冠肺炎確診患者。畫面翻攝：ABC7

聯航爆出疑新冠患者死於機上 乘客怒揭內幕

2020-12-19 05:52
9歲的萊恩是今年收入最高的Youtuber。(取自萊恩Instagram)

年賺3000萬！德州9歲男童 連3年奪最高收入YouTuber

2020-12-18 19:41
華裔創業家謝家華生前予人陽光形象，未料在人生晚期為毒癮所苦。(路透)

謝家華前女友 臉書憶舊情 系列合照曝人生變化

2020-12-14 23:13
世界首富貝佐斯(左)的前妻斯科特(右)，在一度成為全球女首富後持續進行捐款。(路透)

貝佐斯前妻捐42億元賑災 離婚後已捐掉60億

2020-12-15 21:23
美國田納西州一名女護士近日接種完疫苗，卻在接受直播專訪時突然昏倒，嚇壞在場人士以及觀看直播畫面的民眾。（影片截圖）

田州護士打完疫苗「突倒地昏迷」 畫面曝光醫生嚇傻

2020-12-20 22:25
中使館19日發布針對赴中旅客的核酸、血清抗體檢測新要求。圖為芝加哥歐海爾機場。(美聯社)

赴中乘客注意！中使館發布核酸、血清抗體檢測新要求

2020-12-19 13:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？

如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？
楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議

楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議
放下李小璐了？賈乃亮、金晨被爆住同酒店 雙方回應…

放下李小璐了？賈乃亮、金晨被爆住同酒店 雙方回應…
淡化疫情的共和黨議員搶先施打疫苗 網友罵翻天

淡化疫情的共和黨議員搶先施打疫苗 網友罵翻天
四川84歲翁性侵13歲智障女致懷孕 判處結果出爐…

四川84歲翁性侵13歲智障女致懷孕 判處結果出爐…