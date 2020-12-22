美國會通過西藏法案 流亡政府首長：藏人一項勝利

西藏流亡政府首長洛桑森格。（美聯社）

美國國會昨天通過「西藏政策及支援法案」，重申藏人有權選擇其精神領袖達賴喇嘛的接班人。西藏流亡政府行政首長洛桑森格今天對此表示歡迎，並稱是藏人爭民主的一項勝利。

中國 視流亡在外的達賴喇嘛是危險的「分裂分子」。如今美國國會再度表態支持藏人，可能使美中關係進一步緊張。

洛桑森格（Lobsang Sangay）告訴路透社，「西藏政策及支援法案」（Tibetan Policy and Support Act ，TPSA）獲得美國國會參眾兩院通過，別具歷史意義。

法案內容包括要求在西藏主要城市拉薩（Lhasa）設立美國領事館、主張藏人享有絕對權利選擇達賴喇嘛接班人，及呼籲保護西藏環境。

法案也提議一項「水資源安全的區域架構」，及針對如何監督西藏環境的議題，促進藏人參與和中國的對話。

法案指出：「中華人 民共和國已完成水資源轉移計畫，每年從西藏高原轉移數以十億計立方公尺的水資源到中國，另準備多項計畫準備轉移更多水資源。」

洛桑森格表示：「美國國會藉由通過TPSA釋出清楚響亮的訊息，那就是西藏仍是美國優先 事項，美國也將繼續堅定支持至高領袖達賴喇嘛和藏人行政中央（Central Tibetan Administration，CTA，即西藏流亡政府）。」