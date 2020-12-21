特斯拉加入首日 標普500收跌 變種病毒澆熄聖誕行情

投資人指出，英國疫情令人不安的消息提醒市場，疫情尚未過去。(美聯社)

標普500指數 周一收低，早盤大跌後收復部分失地，投資 人受期待已久的方案通過的鼓舞，抵銷新冠病毒新毒株疫情 爆發的疑慮。

標普500指數下跌約0.4%，特斯拉在加入標普500指數成分股後的首日交易中大跌6.5%。道瓊工業指數漲37.40點，漲幅0.1%，報30216.45點。那斯達克綜合指數跌0.1%，報12742.517點。高盛在監管機構批准實施庫藏股後上漲，帶領道瓊工業平均指數收盤小漲。

雖然美國抗疫救濟法案以及新冠疫苗取得積極進展，但是英國出現的新冠病毒變異打擊市場風險偏好，義大利、荷蘭、比利時和法國均禁止來自英國的旅客入境。道瓊歐洲STX600指數大跌2.3%。

John Hancock Investment Management聯合首席投資策略師Emily Roland說：「財政刺激進展對市場的影響力正在減弱，新冠疫情趨勢現在主導市場走向，」「風險資產之前無視惡化的疫情趨勢，如今顯現一些脆弱的跡象。」

「聖誕漲勢有得等了。」Lenox Wealth Advisors投資長David Carter 說：「關於英國疫情令人不安的消息提醒市場，疫情尚未過去，前方的道路可能是崎嶇不平、不確定的。」

Carter也說：「儘管規模沒有許多市場參與者希望的那麼大，但確實包括了許多能夠支撐市場的有意義的行動。」

航空股下挫，儘管紓困方案中預計將向商業航空公司提供150億美元薪資援助。標普1500航空股指數下跌1.2%。

銀行股逆勢上揚。聯準會（Fed）上周五晚間公布半年一次的壓力測試結果，並宣布放鬆對銀行股票回購和派發股息的限制。標普銀行股指數上漲2.7%。高盛勁升6.1%，超過其疫情前的股價。

在標普500指數的11大類股中，僅金融類股和科技股上漲。

運動服裝生產商Nike上漲4.9%，該公司上調全年營收預期，促使多家券商上調了該股的目標價。

洛克希德馬丁跌1.9%，此前宣布將以44億美元收購美國火箭發動機製造商Aerojet Rocketdyne。

IBM下跌2.0%，此前該公司宣布將收購芬蘭初創企業Nordcloud，這是該公司加強雲端運算業務的最新動作。