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世衛：英國變種病毒可控制

傳蘋果將生產電動車 聚焦電池 亞馬遜關閉新州倉庫

記者張大仁／整理

財經簡訊

蘋果將生產電動車 聚焦電池

知情人士透露，蘋果公司正在推動無人駕駛汽車技術的發展，並計畫在2024年生產一款可能包含其突破性電池技術的乘用車。蘋果曾在2014年推出「泰坦計畫」(Project Titan)從頭開始設計自有汽車，但進展並不順利。如今重啟研發計畫，蘋果的戰略核心是全新電池設計，可以「徹底」降低電池成本並增加續航力。

病例上升 亞馬遜關閉新州倉庫

因無症狀新冠病例數上升，亞馬遜宣布在12月26日前關閉新澤西州Robbinsville鎮的PNE5倉庫，當地員工19日接獲通知該廠暫時關閉。亞馬遜發言人表示，該廠員工將因錯過的班表而獲得補償，但未透露病例數或廠房是否需要額外清潔。迪士尼影業高層人事變動

曾製作多部暢銷電影的娛樂界傳奇人物霍恩(Alan Horn)在迪士尼的職務出現縮減。這位77歲的主管辭去迪士尼影業(Walt Disney Studios)聯席主席職務，但仍將繼續擔任該公司的創意長。他的搭檔貝格曼(Alan Bergman)將成為迪士尼影業的單一主席，自1月1日起生效。

表現獲肯定 Nike股價觸新高

儘管大盤下跌，Nike股價仍跳升3.37%觸及新高，因為在新冠疫情中沒有幾家零售商能像這家運動鞋製造商一樣，最新財報業績輝眼且提供樂觀財測。Nike同名品牌的數位業務上季飆升逾80%，庫存減少，進而減少靠折扣消耗。管理層預估不久後電商占銷售半數，並逐漸轉向直接面對消費者。

航空業獲150億紓困 須召回員工

根據兩黨20日達成的9000億元新冠病毒紓困方案，美國航空業者將可獲150億元的額外聯邦援助以支付員工薪資，但條件是業者必須召回今年秋天休假的3萬2000多名勞工，直至3月底。今年3月的《 CARES》法案在9月底到期後，聯航和美航讓約3萬2000名員工休無薪假，並在鼓勵員工提早退休並買斷合約後，又裁掉上萬個工作機會。

IBM收購芬蘭雲端諮詢服務商

IBM宣布已以未公開價格收購芬蘭雲端諮詢服務提供商Nordcloud，希望在日益激烈的雲端大戰中獲得優勢。Nordcloud成立於2011年，總部位於芬蘭赫爾辛基，根據LinkedIn網站，營業額約為5000萬歐元或6100萬美元，擁有450多名員工。IBM表示，這項收購案將「大幅加速」其複合雲端諮詢能力。

迪士尼 雲端 蘋果

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